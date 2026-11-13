嶺南中學學生疑遭同學欺凌　警反黑組跟進未有人被捕

網傳杏花邨嶺南中學發生校園欺凌事件。警方周四（12日）表示，周三（11日）接獲報案指，一名13歲男童於周二（10日）在柴灣一學校內懷疑被人用手襲擊。經初步調查，案件列「普通襲擊」，交由東區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。涉事男童沒有無表面傷勢，清醒送東區醫院檢查。

社交平台近日流傳疑被欺凌男童家屬的帖文，指家長已帶往驗傷，警方進宜調查，提及校方承認CCTV已拍攝事件經過，惟對涉事學生的處分為記一個小過及停課三天，質疑「兒戲」及沒有實際隔離措施保護受害者，要求嶺南中學及教育局正視校園暴力。