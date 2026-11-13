杏花邨嶺南中學13歲男生疑遭集體欺凌 3男童涉普通襲擊被捕

網傳杏花邨嶺南中學發生校園欺凌事件。警方周四（12日）表示，周三（11日）接獲報案指，一名13歲男童於周二（10日）在柴灣一學校內懷疑被人用手襲擊。經初步調查，案件列「普通襲擊」，交由東區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。涉事男童沒有無表面傷勢，清醒送東區醫院檢查。 警方今日（13日）晚上表示，東區警區反三合會行動組人員經調查後，今日分別在東區及深水埗區，拘捕3名年齡介乎13至15歲男童，涉嫌普通襲擊。3名被捕人已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

社交平台近日流傳疑被欺凌男童家屬的帖文，指家長已帶往驗傷，警方跟進調查，提及校方承認CCTV已拍攝事件經過，惟對涉事學生的處分為記一個小過及停課三天，質疑「兒戲」及沒有實際隔離措施保護受害者，要求嶺南中學及教育局正視校園暴力。 有人拳打及踢下半身 據了解，事發在周二下午近2時，受害人在學校籃球場吃飯期間被多名同學嘲笑，輪流揮拳打手臂及踢下半身，又將籃球擲向其背部。事主自衛期間，回踢其中一名施襲學生。事主與多名涉案學生為同級同學，沒有結怨，部分事主不認識。他患有聽覺障礙、自閉症、過度活躍症及學習障礙。

校方指高度重視事件，知悉後隨即啟動危機處理機制，展開調查並聯絡學童家長，周三陪同家長報警。 教育局指十分關注事件，在接獲呈報後已即時聯絡有關學校，要求學校嚴肅跟進，為學生提供所需的支援及輔導。學校已即時啟動危機處理小組跟進，並會與有關學生家長保持聯繫及提供支援。 教育局重申，對校園欺凌一直採取「零容忍」政策，並為學校提供清晰指引，詳細列明處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作，亦要求學校必須正視和以積極認真的態度處理每一宗欺凌事件。由於警方正調查事件，教育局不宜就事件作出進一步評論或透露有關詳情。教育局已提醒學校加強訓輔工作，並會繼續與學校保持聯絡，提供適切的支援和意見。