鼠患投訴數字增加　食環署料與環境因素及廣泛報道引關注有關

食環署今年頭10個月，共接獲約1.1萬宗涉及鼠患的投訴，相等於以往全年數字。對於數字增加，食環署助理署長潘炳揚表示，主要涉及環境因素，例如食肆及街市處理廚餘有疏漏，傳媒及社交媒體廣泛報道，帶動公眾關注，相信亦是投訴增加的原因。

主要針對公園及綠化地帶等地方

潘炳揚今早(13日)在港台節目提到，最新一次在本月4日展開的「雷霆行動」，主要針對公園，綠化地帶等有植被的地方，署方希望先精準找出老鼠匿藏的地方，以毒殺及誘捕方式將老鼠殺死，之後會將鼠洞封閉。不過，這些地方環境管理非常重要，例如是否很多人亂拋垃圾、餵飼野鴿、貓狗等，都有機會引來更多老鼠出沒。針對洞穴方面，署方會研究改善環境，例如花槽設計上可否作改動，包括在地面鋪上鐵網，增加老鼠挖洞穴匿藏的難度，並會因應場地性質與其他部門聯絡，加強管理和執法。