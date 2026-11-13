鼠患投訴數字增加　食環署料與環境因素及廣泛報道引關注有關

食環署今年頭10個月，共接獲約1.1萬宗涉及鼠患的投訴，相等於以往全年數字。對於數字增加，食環署助理署長潘炳揚表示，主要涉及環境因素，例如食肆及街市處理廚餘有疏漏，傳媒及社交媒體廣泛報道，帶動公眾關注，相信亦是投訴增加的原因。
主要針對公園及綠化地帶等地方
潘炳揚今早(13日)在港台節目提到，最新一次在本月4日展開的「雷霆行動」，主要針對公園，綠化地帶等有植被的地方，署方希望先精準找出老鼠匿藏的地方，以毒殺及誘捕方式將老鼠殺死，之後會將鼠洞封閉。不過，這些地方環境管理非常重要，例如是否很多人亂拋垃圾、餵飼野鴿、貓狗等，都有機會引來更多老鼠出沒。針對洞穴方面，署方會研究改善環境，例如花槽設計上可否作改動，包括在地面鋪上鐵網，增加老鼠挖洞穴匿藏的難度，並會因應場地性質與其他部門聯絡，加強管理和執法。
考慮檢控及追收行動開支
至於私人處所方面，潘炳揚說，署方接到投訴會主動調查，如果有負責人沒有做好防鼠滅鼠工作，會發出清除蟲鼠通知書。他舉例最近接到投訴，指觀塘有工廠大廈出現鼠患，署方共發出十多張清除蟲鼠通知書，但其後發現情況無改善，於是派員介入，捕捉到近60隻老鼠，形容情況嚴重，相信與管理人忽視情況、樓宇維修保養問題有關。他說當局行動仍然繼續，會考慮檢控及追收相關行動的開支。
暴露政府部門間的管理短板
漁農界立法會議員陳博智在同一節目中表示，鼠患投訴增加反映市民公共衞生警覺性提高，但同時暴露了政府部門之間的管理短板。今次行動巡查的1,300多個地點中，高達1,100多個屬於其他政府部門轄下場地，足見跨部門協作的急切性，過往部門主要各自為政，導致隱患難以根除。目前行動主動追查巢穴是正確的第一步，但必須盡快建立跨部門日常巡查與上報機制，推動場地管理者完善設施防護。他又認為，當民間都已自發行動時，政府更應「行前多幾步」，促請當局保持政策彈性，在第二階段將清剿範圍按風險動態擴展至公共屋邨、舊樓、商場及工廈等高風險區域。