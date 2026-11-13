科大食堂驚現鼠蹤學生急抽背囊走避　校方：不排除與附近地盤有關 (有片)

本港近日多處出現鼠蹤，科技大學食堂亦出現鼠患。昨日(13日)有網民在社交平台以「科大衛生 BE LIKE」為題發布影片，當中可見一隻老鼠正沿着線管向下爬行，帖主隨後在留言區表示已向食環署及科大健康、安全及環境處投訴，亦有網民表示片中的其中一張餐桌已被移走。
從影片中可見，該隻老鼠體型頗為碩大，當時正明目張膽地沿着大柱上的線管一路向下爬行，令在場用餐的學生大為震驚，其中一名學生見狀連忙抽起背囊躲避，片中亦能清晰聽到同學發出「嘩」及「好大隻」等驚呼，但影片中有一個正在用餐的男生非常淡定，即使老鼠在面前近距離爬行亦從容不迫，默默低頭用膳。
帖文下有不少網民留言，紛紛表示曾多次在校園內目擊老鼠出沒，甚至見過死老鼠，以及疑有學生使用了有老鼠「零件」的可樂杯。有網民透露，學生已多次就鼠患問題向校方反映，但校方回覆已加強巡查但未有發現異常，並表示會繼續跟進，而鼠患問題至今仍未見改善。有網民分析，老鼠在光天化日之下出沒，通常是缺乏食物而冒險外出，或已經不再怕人。
已即時增加清潔和消毒頻次
科大回覆傳媒查詢表示，高度重視近日食堂發現鼠蹤，不排除事件與食堂附近兩個建築地盤的施工活動有關。大學已即時增加食堂及相關區域的清潔和消毒頻次、在發現鼠蹤的位置加強防治工作，以及全面檢查食堂天花及相關設施，封堵鼠隻可能進出的通道。校方一直與食堂承辦商及食物環境衞生署保持緊密溝通，共同商討及落實跟進措施，並已委託專業清潔及蟲鼠防治服務承辦商持續檢視和優化相關安排，確保各項防治措施有效執行。大學亦要求食堂承辦商嚴格遵守食品安全及環境衛生規定，加強日常清潔、防鼠及衛生管理工作。校方在未來亦會加強巡查，進一步加強防鼠及環境衛生措施，減低鼠患風險，保障師生健康。