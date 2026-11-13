科大食堂驚現鼠蹤學生急抽背囊走避　校方：不排除與附近地盤有關 (有片)

本港近日多處出現鼠蹤，科技大學食堂亦出現鼠患。昨日(13日)有網民在社交平台以「科大衛生 BE LIKE」為題發布影片，當中可見一隻老鼠正沿着線管向下爬行，帖主隨後在留言區表示已向食環署及科大健康、安全及環境處投訴，亦有網民表示片中的其中一張餐桌已被移走。

從影片中可見，該隻老鼠體型頗為碩大，當時正明目張膽地沿着大柱上的線管一路向下爬行，令在場用餐的學生大為震驚，其中一名學生見狀連忙抽起背囊躲避，片中亦能清晰聽到同學發出「嘩」及「好大隻」等驚呼，但影片中有一個正在用餐的男生非常淡定，即使老鼠在面前近距離爬行亦從容不迫，默默低頭用膳。