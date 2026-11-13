蔡天鳳碎屍案｜鄺港傑還押期間寫信交胞弟 認「不斷諗版本」圖減輕罪責(更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(13日)踏入第37日審訊，首被告鄺港傑繼續自辯，承認在案發當晚自己有協助父親鄺球清洗染血刀具。

認協助鄺球清洗染血刀具 鄺港傑昨供稱，鄺港智於2023年2月21日下午在車上殺害蔡天鳳後，鄺球用被鋪將她包裹後塞入透明膠箱，隨後將膠箱搬入龍尾村單位。鄺港傑繼續供述，他與鄺球當晚回到龍尾村單位，及後父親留在房內「掩埋道門」，他去洗手間見到企缸內有血漬，有一個膠箱及兩件刀具，其中一把長刀染血，洗手間內亦掛著一件雨衣及有一對雨靴。 鄺球來回走動傳切割聲 見到廚房「兩個煲煲緊嘢」 及後鄺球步出房間叫他協助清洗器具及企缸，並提醒他要穿上雨衣、雨靴及戴手套。他清洗器具期間沒有關門，見到鄺球拿著水桶在房間及廚房來回走動，亦聽到睡房、廚房傳出「切割聲」、「唔係電鋸聲音，係普通用刀嘅聲」。代表鄺港傑的大律師 Trevor Beel 問他，有否到廚房看發生何事？鄺港傑回應「我成晚留咗喺廁所入邊，唔敢出嚟」，又稱「喺廁所入邊一路洗，我聽到切割聲嘅時候一路喊」。除父親給予簡單指示外，二人沒有對話。

翌日與父燒衣紙拜祭 他於2月22日早上6時離開龍尾村，回加多利山載蔡天鳳和鄺港智的兒子上學，他回到加多利山單位後未見鄺港智，鄺港傑又指蔡的伴侶譚方駿在案發當晚約7時至10時致電他詢問蔡行蹤，他稱「晏晝放低Abby喺大埔，之後唔知佢去邊喇」；同晚約11時，蔡母張燕花亦致電他，他亦作相同回覆。張燕花早前供稱鄺港傑當時向她稱蔡約了朋友飲酒，「飲醉酒會返來架啦」，鄺港傑否認，形容自己了解蔡天鳳，「完全唔會去飲酒」。鄺港傑半小時後再收到蔡母電話，他形容自己「想逃避」，於是說明日要上班，故要睡覺。

2月22日早上，鄺港傑因「仲係好不安」，打算到深水埗洗車。期間鄺球開車會合他，鄺球車上有多袋拜祭用的衣紙，他之後隨父親到將軍澳墳場拜祭。被問到當時他們拜祭何人？鄺港傑認為是拜祭蔡天鳳。 沒有親眼目擊蔡天鳳屍首和殘肢 鄺港傑2月22日晚上約8時駕車返回荃灣，父親駕車接他到龍尾村，二人晚上9時抵達。鄺港傑指當晚續留在廁所「漫無目的抹刀」，但不記得當時有幾多把，又指當時睡房門關上，自己貼好帆布後「冇再入過嗰間房」，亦沒在房外或單位其他地方目擊蔡天鳳的屍首和殘肢，惟於廚房門口見到爐頭上有「兩個煲煲緊嘢」，蓋上煲蓋，但他未觀察內有甚麼，但指在洗手盤和銑盤旁見到有完整和已切開的紅蘿蔔及青蘿蔔。鄺港傑當晚約11時40分離開，他期間見到鄺球在睡房和廚房之間來回，「都係有聽到切割聲」，又指沒聽過電鋸聲，自己亦沒與父親對話。

對於警方在電鋸的說明書和單位雪櫃發現他的指紋，鄺港傑說，最後一次打開雪櫃是案發之前拿取飲料，事發後已無任何飲食的慾望。他又解釋事發前兩星期父親已經購買電鋸，自己曾經掀開說明書。 掉垃圾見青紅蘿蔔及「豬骨」等湯渣 鄺港傑說，案發後曾經將廚房外的黑色膠袋打結包好，連同染血手套和紙巾掉出村屋外的大型垃圾箱，曾見到袋內有「類似豬骨」及青、紅蘿蔔的「湯渣」。鄺港傑指出，父親在本月23日再指示他前往單位，剪爛自己的八達通卡，並剪爛蔡天鳳的身份證和信用卡放入燒冥鏹的器皿，當時自己精神狀態很差，無思考原因，亦無暇關心弟弟鄺港智去向。

父親指示剪爛蔡身份證信用卡 同日離開單位後，鄺港傑返回加多利山單位跟警員見面，對方查問當日蔡下車位置衣著，他因想保護鄺港智，未有披露鄺港智亦在車內。警員要求他駕車回大埔確定蔡落車位置，他於是和譚方駿以警員一同前往大埔超級城附近。到下午近三時，他跟譚前往接蔡長女放學，途中譚收到警員電話、表示欲與鄺港傑進一步對話，是由譚駕車往接蔡長女放學，他自己則搭Uber返回大埔，其後警方將他帶回西九龍警察總部。警方於2月24日凌晨拘捕鄺港傑，又在車上發現一點屬於鄺港傑的血跡，鄺港傑指不知道為何會有他的血跡。

鄺港傑：三人無計劃殺蔡 對我全冇好處「仲還押咗4年」 鄺港傑又指，弟弟與蔡天鳳2019年正式離婚後，關係仍然親密，目睹兩人傾電話期間，弟弟稱呼蔡為「傻豬」，即使正辦理離婚手續期間，亦在海南親眼見過兩人親嘴。代表鄺港傑的大狀Trevor Beel再問，鄺港傑、鄺球、鄺港智有否計劃於2023年2月21日意圖使蔡嚴重身體受傷及殺害蔡？鄺港傑均回答「冇」。 代表鄺球的大律師戴偉奧盤問鄺港傑，鄺港傑稱沒與父親討論出售加多利山單位事情，事後才知悉父親簽了授權書，他本人未曾因此投訴。鄺港傑亦重申三人沒有計劃殺害蔡，強調殺害蔡對他完全冇好處，「我仲還押咗4年添差唔多，亦認為殺害蔡對父親沒有好處。

鄺港智一方呈鄺港傑手寫信 提蔡與鄺球談判 鄺港傑稱自己與鄺港智同被還押在荔枝角收押所，鄺球則分開還押赤柱監獄，鄺港智代表律師安華暉盤問鄺港傑時，指事發經過並非如鄺港傑供詞所言，而是蔡欲與鄺球談判，因她對農曆年發生的事令仍生氣，鄺港傑表示不清楚；安指蔡對於鄺球帶子女見情婦一事亦感生氣，鄺港傑指沒聽聞。安又指蔡著鄺港傑聯絡鄺母去接長女放學是想同鄺球「講數」，鄺港傑再否認。 安指鄺港傑庭上說法與他數周前說法不同，及後將一封手寫信呈堂，指這是鄺港傑還押期間透過中間人囚犯傳給鄺港智的信，形容該信非草稿，寫得非常詳細及思慮周全，提及當日蔡在車上要求與鄺球「攤牌、講數」，鄺港傑遂駕車前往大美督停車場，其後鄺球上車與蔡天鳳對話，鄺港傑和鄺港智落車「抖下氣」，約5至6分鐘後，當二人返回座駕，見到蔡天鳳倒卧在車廂內，頭部大量出血，「冇留意爸是否有武器」。

信件提及他開車接蔡天鳳、鄺港智前往接長女放學時的內容，指行車期間鄺港傑和蔡用海南話溝通，言談間有「屋」字眼，鄺港傑指「呢度係咁寫，但唔係真實」；安再引述信件指「大約到過咗獅子山隧道，佢叫我打畀爸爸，問佢喺邊度，大約係攤牌吧」，鄺港傑指「呢個唔係真實⋯⋯呢個係我初頭作嘅版本嚟嘅」。安指信件內容才是真實，鄺港傑否認，強調「庭上講嘅先係真實，呢張紙我用小聰明去作....其實由Starbucks之後都係我自己作㗎」。 鄺港傑稱「見律師後決定講真相」

安再問信中寫他們沒去父親家，選擇在大尾督停車場會合，內容正確？鄺港傑指「人名地點係正確，事情唔正確」。安指信中提及蔡在車程途中「激動、嬲」，鄺港傑指為事實；信中提及「我同Alex想離開唞個氣，Abby轟炸咗成程車」、「我同Alex落車在不遠處，讓爸上車同Abby自己傾吓」，鄺港傑指是「係我自己寫嘅，但唔係事實」。 鄺港傑解釋信件是約年半前寫給鄺港智，當時他們未有律師代表及不懂法律知識，還押期間「不斷諗一個版本點樣大家罪責輕啲...用我同佢嘅小聰明，以為得出呢個版本係好好嘅」。直至有了律師，他將此版本告訴對方，但被回應「非常愚蠢」，強調要說出真相才能幫到人，於是他與律師開會後決定「講真相」。

安再指信中內容才是真實，鄺港傑再否認。安再指信中提及「約 5、6 分鐘後，我倆行近車輛」，「我目睹Abby已躺在中排座位，冇反應，頭部流很多血，冇留意爸是否有武器」。鄺港傑回應，「諗咗好耐先作出嚟，當然仔細，講得非常仔細唔代表係真嘅」。安質疑內容太仔細，並不可能創作。鄺港傑回應「花咗兩年同細佬傾偈寫出嚟嘅，當然仔細啲喇，唔係兩個鐘頭」。 案件編號：HCCC198/2025