蔡天鳳碎屍案｜鄺港傑：鄺球來回走動傳切割聲 見到廚房「兩個煲煲緊嘢」(持續更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(13日)踏入第37日審訊，首被告鄺港傑繼續自辯，承認在案發當晚自己有協助父親鄺球清洗染血刀具。

認協助鄺球清洗染血刀具 鄺港傑昨供稱，鄺港智於2023年2月21日下午在車上殺害蔡天鳳後，鄺球用被鋪將她包裹後塞入透明膠箱，隨後將膠箱搬入龍尾村單位。鄺港傑繼續供述，他與鄺球當晚回到龍尾村單位，及後父親留在房內「掩埋道門」，他去洗手間見到企缸內有血漬，有一個膠箱及兩件刀具，其中一把長刀染血，洗手間內亦掛著一件雨衣及有一對雨靴。 及後鄺球步出房間叫他協助清洗器具及企缸，並提醒他要穿上雨衣、雨靴及戴手套。他清洗器具期間沒有關門，見到鄺球拿著水桶在房間及廚房來回走動，亦聽到睡房、廚房傳出「切割聲」、「唔係電鋸聲音，係普通用刀嘅聲」。代表鄺港傑的大律師 Trevor Beel 問他，有否到廚房看發生何事？鄺港傑回應「我成晚留咗喺廁所入邊，唔敢出嚟」，又稱「喺廁所入邊一路洗，我聽到切割聲嘅時候一路喊」。除父親給予簡單指示外，二人沒有對話。

翌日與父燒衣紙拜祭 他於2月22日早上6時離開龍尾村，回加多利山載蔡天鳳和鄺港智的兒子上學，他回到加多利山單位後未見鄺港智，鄺港傑又指蔡的伴侶譚方駿在案發當晚約7時至10時致電他詢問蔡行蹤，他稱「晏晝放低Abby喺大埔，之後唔知佢去邊喇」；同晚約11時，蔡母張燕花亦致電他，他亦作相同回覆。張燕花早前供稱鄺港傑當時向她稱蔡約了朋友飲酒，「飲醉酒會返來架啦」，鄺港傑否認，形容自己了解蔡天鳳，「完全唔會去飲酒」。鄺港傑半小時後再收到蔡母電話，他形容自己「想逃避」，於是說明日要上班，故要睡覺。

2月22日早上，鄺港傑因「仲係好不安」，打算到深水埗洗車。期間鄺球開車會合他，鄺球車上有多袋拜祭用的衣紙，他之後隨父親到將軍澳墳場拜祭。被問到當時他們拜祭何人？鄺港傑認為是拜祭蔡天鳳。 鄺港傑2月22日晚上約8時駕車返回荃灣，父親駕車接他到龍尾村，二人晚上9時抵達。鄺港傑指當晚續留在廁所「漫無目的抹刀」，但不記得當時有幾多把，又指當時睡房門關上，自己貼好帆布後「冇再入過嗰間房」，亦沒在房外或單位其他地方見到蔡任何殘肢，惟於廚房門口見到爐頭上有「兩個煲煲緊嘢」，蓋上煲蓋，但他未觀察內有甚麼，但指在洗手盤和銑盤旁見到有完整和已切開的紅蘿蔔及青蘿蔔。鄺港傑當晚約11時40分離開，他期間見到鄺球在睡房和廚房之間來回，「都係有聽到切割聲」，又指沒聽過電鋸聲，自己亦沒與父親對話。