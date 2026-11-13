國泰男子持現金信封大鬧要求下機　遭空姐制服

一名外籍男子在國泰航班上情緒激動，一度出示裝有現金的信封要求下機，被空姐及乘客制服，其後被警員拘捕。
社交平台Threads流傳兩段影片，顯示有一名外籍男子在飛機上和空中服務員糾纏，片中有人要求「relax」（放鬆），相信是該名外籍男子則詢問「I'm asking why」（我在詢問原因）。
片中可見幾名空中服務員聯同一名女乘客一同制服男子，安排他安坐在座位。一名空姐取出加長安全帶固定對方。有網民指該名乘客是她的母親，以前在醫院工作需要幫病人過床，所以孔武有力。她指當時只有兩名空姐及一名空少，疑似不夠力，「阿媽就去箍佢頸幫手制服佢，唔知佢係咪仲以為自己係戰神，完全天不怕地不怕，行動組咁」。另一段影片則顯示幾名警員持盾押走該名男子。
目擊者指男子亮出女兒相片要求下機
拍攝者稱：「搭了這麼多年的飛機，第一次遇到有人急著要在半空想下飛機，整區的人瞬間被嚇傻，滿臉摸不著頭緒……」另一名目擊者則指當時男子情緒非常激動地推開空中服務員，並直奔機艙門。男子對著職員及乘客雙手合十，亮出手機中女兒的照片，又掏出裝滿現金的信封，重複大喊想下機。目擊者稱幸好飛機順利降落，一停妥警察立刻上機拘捕男子。
警方回覆事發在前日（11日）下午2時23分，接報指一名28歲外籍男子在飛機上情緒激動，警員以涉嫌違反《航空保安條例》將他拘捕。據了解，涉事航班是CX423，由台灣高雄飛返香港，被捕男子來自菲律賓，持菲律賓護照。