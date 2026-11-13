國泰男子持現金信封大鬧要求下機　遭空姐制服

一名外籍男子在國泰航班上情緒激動，一度出示裝有現金的信封要求下機，被空姐及乘客制服，其後被警員拘捕。

社交平台Threads流傳兩段影片，顯示有一名外籍男子在飛機上和空中服務員糾纏，片中有人要求「relax」（放鬆），相信是該名外籍男子則詢問「I'm asking why」（我在詢問原因）。