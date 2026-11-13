中環康樂廣場41歲菲籍男被殺內情曝光 一句玩笑奪命

據了解，41歲菲律賓籍死者Mallanao持有香港身分證，生前任職私人司機，與涉案同鄉彼此相識。當日晚上約8時54分，與5名友人於中環康樂廣場怡和大廈外避雨。Mallanao因譏笑其中一名44歲同鄉酒量欠奉，雙方隨即爆發激烈口角。混亂中，一名44歲同鄉突然發難，揮拳施襲，Mallanao猝不及防向後跌倒，頭部猛烈撞擊地面，當場陷入昏迷。此時，另一名52歲無業同鄉非但沒有制止，反而上前起腳踢向Mallanao。

在場其餘3名友人隨即介入拉開雙方，惟衝突停止後，眾人一哄而散，獨留Mallanao在街頭。其後，有途人路經現場發現Mallanao倒卧地上、毫無反應，隨即報警求助。警方和救護員接報趕至現場，Mallanao已經奄奄一息，由救護車將他送往瑪麗醫院搶救。警方後迅速鎖定嫌疑人，翌日（8日）分別在九龍城及灣仔區，拘捕涉案的44歲私人司機及52歲無業男子。

兩名被告此前已被暫控一項「意圖造成身體嚴重傷害而傷人」罪，本周三（11日）在東區裁判法院提堂，目前由懲教署還押看管。由於Mallanao於本周四（12日）下午在瑪麗醫院宣告傷重不治，警方隨即將案件改列為「謀殺」，交由中區警區重案組第三隊跟進，稍後將安排驗屍以釐清死因。