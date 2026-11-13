騙案｜警搗「假客服」電騙中轉站拘8男女　至少33人中伏涉款400萬

鑑於近期的「假冒客服電話騙案」有急速上升的趨勢，西九龍總區刑事部人員對相關案件經過大量分析及調查後，發現一系列涉案的電話號碼組合、通話紀錄及登記人的資料，繼而成功鎖定一個本地經營、具有組織性及分工明確的電話詐騙集團。該集團主要是透過打出「固網電話」、冒充「支付平台」的客服人員，聲稱受害人登記了支付平台的「月費支付計劃」，並誘騙受害人透過繳付保證金去取消這個計劃。當受害人信以為真後，就會指使他們將費用透過銀行轉帳至不同傀儡戶口。當受害人繳納了騙款後，騙徒就會隨即失去聯絡。

經過調查及部署，西九龍總區刑事部在前日(11日)及昨日(12日)展開拘捕行動，成功瓦解一個電話詐騙集團，以及成功搗破該集團用來犯案的「詐騙電話中轉中心」。行動中，警方以「串謀詐騙」罪拘捕4男4女，他們年齡介乎20至55歲，當中包括集團的骨幹成員，部分被捕人士亦有三合會背景。行動亦檢獲了詐騙分子用來搭建詐騙電話中轉中心的電子器材，包括電腦、電話、電話交換機及遠端控制器等設備。經過調查後，已經有部分被捕人士被落案起訴。

申請 DDI 服務以獲分配獨立編號 經過調查所得，詐騙集團會招攬人員去負責租用工廈單位用作營運中轉中心，亦會安排人員去登記大量的直線電話號碼，並招攬技術人員去負責搭建及運作中心，以及安排一些跑腿去負責常運作。至於中心的運作模式，集團會利用他人的身份去註冊一些空殼公司，繼而用空殼公司的商業登記證申請一系列的電訊服務，當中包括直通內線號碼組(DDI服務)，從而獲分配超過100個獨立編號，亦會申請網絡電話交換服務以及光纖網絡服務等。

行動當日電話中轉設備仍在運作中 其後，集團的技術人員就可以將電話線路連接至網絡電話交換機，形成語音傳輸系統，目的就是希望將這些電話信號轉變成網絡信號，繼而連接網絡，令詐騙分子可以在遠程操控上述的電話中轉設備，甚至可以在境外進行遙距撥號，不但加深警方調查的難度，亦減低市民的戒心，從而進行詐騙。在行動當日，這套電話中轉設備仍然在運作當中，警方在現場初步發現了至少有4組的直通內線號段，每組有100個相同數字開頭的電話號碼。目前調查所得，由去年12月至今，一共有33名受害人被騙，涉案款項高達400萬元。案件仍然在調查當中，不排除更多人被捕。