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出版：2026-Nov-13 15:34
更新：2026-Nov-13 15:34

瑪麗醫院新大樓壞𨋢｜議員不滿遲公布　甯漢豪解釋無隱瞞擔心令公眾擔心

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20261112csm瑪麗醫院電梯事件2

瑪麗醫院新大樓壞𨋢

瑪麗醫院「臨床大樓1」自去年11月起分階段啟用，但28部升降機均出現不同程度的問題。立法會發展事務委員會今日舉行特別會議，有議員不滿政府拖延公布事件，發展局局長甯漢豪解釋發現問題時未了解故障原因、修補方案等，擔心當時公布會引起公眾擔心。

選委界議員陳凱欣在會上直斥：「起樓嗰個起得差，長方形起到平行四邊形」，「起得差之餘裝𨋢嗰個又繼續擺部𨋢入去，部𨋢擺到入去，困𨋢又繼續用，困到238宗個案都仍然無停」。她形容事件是「錯完又錯，咁多層重重都出問題」，認為把關的人都猶如合起雙眼。她又質疑政府一早知道事件，但並無坦白公布事件。

20261112csm瑪麗醫院電梯事件5 20261112csm瑪麗醫院電梯事件6 20261112csm瑪麗醫院電梯事件0 瑪麗醫院「臨床大樓1」部分升降機近日已投入運作，設有「揸𨋢員」專人協助按樓層。(鍾式明攝)

強調沒有隱瞞事件

甯漢豪解釋當時僅知悉很多升降機出現問題，但局方未了解故障原因、有否修補方案等。當局考慮到當時仍在執修階段未完工，擔心當時公布會令公眾感覺政府知道很多升降機經常故障，但不知道原因、不知如何處理，認為這樣並非負責任的做法，反而會引起公眾擔心。因此決定先找出問題才公布，她強調沒有隱瞞事件，只是選擇待有更全面資料後再公布。

另一議員林振昇關注是否要啟動「部門首長責任制」第二級調查。甯漢豪表示發現制度上有不足，不會自動啟動第二級調查。但如果部門首長長時間不處理問題，導致更多問題發生，便要考慮啟動調查。觀乎報告所交代的情況，不認為達啟動調查要求。

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