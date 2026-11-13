瑪麗醫院新大樓壞𨋢｜議員不滿遲公布　甯漢豪解釋無隱瞞擔心令公眾擔心

瑪麗醫院「臨床大樓1」自去年11月起分階段啟用，但28部升降機均出現不同程度的問題。立法會發展事務委員會今日舉行特別會議，有議員不滿政府拖延公布事件，發展局局長甯漢豪解釋發現問題時未了解故障原因、修補方案等，擔心當時公布會引起公眾擔心。

選委界議員陳凱欣在會上直斥：「起樓嗰個起得差，長方形起到平行四邊形」，「起得差之餘裝𨋢嗰個又繼續擺部𨋢入去，部𨋢擺到入去，困𨋢又繼續用，困到238宗個案都仍然無停」。她形容事件是「錯完又錯，咁多層重重都出問題」，認為把關的人都猶如合起雙眼。她又質疑政府一早知道事件，但並無坦白公布事件。