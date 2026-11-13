騙案｜七旬翁睇YouTube誤信網上投資詐騙廣告　痛失近1800萬元

今年6月，一名七旬男子在YouTube見到投資廣告感到有興趣並留低聯絡資料，自稱「投資顧問」的騙徒其後主動聯絡，並將他加入由「投資助理」管理的WhatsApp群組。受到群組內討論虛擬貨幣投資獲利的消息吸引，受害人在「投資助理」指示下開設帳戶，由銀行戶口入錢買虛擬貨幣，開始跟「貼士」投資。

兩個月後，「投資助理」推介另一個聲稱回報更高的假平台，聲稱跟隨指示投資必定賺大錢，受害人於是加大投資。8月至10月期間，受害人按指示，多次由自己的虛擬貨幣戶口轉出逾1,800萬港元等值的USDT及ETH至騙徒提供的電子錢包地址。直至10月初，受害人兒子發現事件，警告可能受騙，受害人立即嘗試提款，雖然成功提取約80萬港元等值的USDT，但平台其後以不同理由拒絕往後的提款要求，受害人始知受騙，最終仍損失近1,800萬港元。