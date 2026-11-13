APEC｜全港11.17起限飛小型飛機及直升機4日 新界北限無人機、滑翔傘、風箏

亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於本月18至19日在深圳舉行。本港民航處「SUA一站通」官網內的「無人機飛行圖」顯示，因應APEC會議，警務處處長已指定新界北部臨時限制飛行區，生效時間為下周二（11月17日）0時01分開始，至11月20日23時59分結束。限飛區涵蓋北區、大埔、屯門、元朗、天水圍等區的市中心及郊野公園範圍。根據法例，如違反《小型無人機令》，於限制飛行區內或在可能影響航空安全的情況下放飛小型無人機，一經定罪最高可被判監禁2年及罰款港幣10萬元。

警務處及民航處表示，為配合深圳APEC，香港將於本月17日凌晨0時01分至20日23時59分期間設立「臨時限制飛行區」，其中新界北部臨時限制飛行區（A區）不得進行以下飛行活動：無人機（除獲警務處及民航處特別批准外）、滑翔傘、飛艇、風箏、繫留氣球；及放飛大量氣球。 另外，除政府飛行服務隊外，所有直升機及小型飛機不得在設立的全港臨時限制飛行區（B區）範圍內進行任何飛行活動，民航處已同步透過航行資料匯編補編知會航空公司及機師。民航處亦已將小型無人機的臨時限制飛行區詳情，上載於小型無人機電子平台「SUA一站通」。警務處及民航處提醒市民，任何人士如在沒有特別批准的情況下在上述臨時限制飛行區內進行飛行活動，即屬違法。一經定罪，可被判罰款及監禁。市民切勿以身試法。

另外，澳門民航局亦於11月11日至22日期間，禁止澳門特別行政區範圍上空所有飛行活動，公共商業航空運輸、執行緊急救援、警務行動之警務單位無人機除外。 深圳市政府已於上周六（11月7日）起加強低空飛行管控，11月7至10日，相關航空器和升空物禁止在福田區、南山區行政區域內飛行；11月11至21日，禁飛區域拓展至深圳全域（不含深汕特別合作區）。涉及安全保障、應急救援、警務執勤等特殊飛行任務的，依法報相關部門批准後方可飛行。