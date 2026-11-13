柴灣小六男生遭同學拳打指插臀部 家長投訴遭班主任笑「反應太大」

近日一篇家長控訴帖文於社交平台Threads流傳，帖文中家長表示其兒子就讀香港東區聖公會柴灣聖米迦勒小學六年級，長年疑遭一名有特殊教育需要（SEN）的同學欺凌，他引述兒子稱，對方從低年級開始已出現欺凌行為，包括一年級時曾箍其兒子頸部，恐嚇要令他「喺世上消失」；四年級午膳時將同學頭部按落肉醬意粉；五年級經常用手搣同學手臂及大腿致瘀傷，他聲稱校方不但沒有嚴懲，反讓對方擔任風紀。

至上月21日，欺凌升級至暴力襲擊，他引述兒子稱當日早上在班房內突然被欺凌者用拳頭打手腕，再以雙手合拳、舉起食指的動作，從下而上插向兒子尾龍骨與肛門之間位置，導致兒子當時不能坐立、彎腰，連排便都感到痛楚，事後更出現恐懼返學、每晚發噩夢等創傷後遺症狀。