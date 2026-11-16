賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃 首設羽毛球體驗課 走入校園推動共融

「李寧二零二六香港公開羽毛球錦標賽 滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500」將於2026年11月17日至22首度登陸世界級場館——啟德體藝館。香港賽馬會今年繼續擔任賽事的「官方社區合作夥伴」，連續 3 年推行「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」，今年首度增設「羽毛球體驗課」，將大賽前哨戰氣氛帶入校園，讓學生親身感受羽毛球運動的魅力與樂趣。 首場「羽毛球體驗課」周二（11月10日）在余振強紀念第二中學揭開序幕，由羽總資深註冊教練程金鳳聯同三位助教，指導近30位學生。是次體驗課以「推動社區共融」為核心理念，專業教練透過入門教學、趣味互動遊戲、對打體驗及分組比賽，引導學生掌握基本技巧，培養他們對羽毛球運動的興趣，從中提升專注力與自信心。

表現投入的羽毛球校隊成員吳天賜同學分享道：「與校隊訓練不同，今次體驗課讓我以較輕鬆的心態打球，毋須為救球而感到緊張或焦慮。我非常高興參加今次訓練，更期待屆時在比賽現場，親眼觀賞港隊代表伍家朗的精湛球技！」

任教體育科的唐家盈老師指出：「我們參與這項計劃的主要契機，是提升校內體育項目的多元性。羽毛球屬個人運動，社交壓力較低，能為有特殊教育需要的學生提供更輕鬆的學習環境。從課堂中可見，同學們的投入程度極高，這全賴教練善於帶動課堂氣氛，成功鼓勵學生勇於嘗試。」

致力推廣羽毛球的程金鳳教練表示：「很感謝馬會提供今次機會，讓我們向不同背景、膚色及能力的學員教授羽毛球，充分體現社會共融。我們因應學員情況微調教學方法，並運用豐富的身體語言，希望讓不同背景的學生也能投入其中，一同體驗羽毛球的樂趣。」 青少年及社會大眾，尤其是弱勢社群和基層學生，一直都是「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」的重點對象。是次「羽毛球體驗課」共有12間中、小學，超過220名學生參與，每間學校可獲發20張公開賽門票，讓學生有機會親臨現場欣賞頂尖體育盛事，並藉此擴闊視野，將運動熱情傳遞給身邊的人。

除了向青少年及弱勢社群派贈賽事門票外，計劃亦將於比賽期間在場外設置趣味互動攤位、舉辦【「羽你同樂」國際球星大師班】，讓市民能近距離與國際球星互動，親身體驗國際羽毛球大賽，共同參與這項年度體壇盛事。 「李寧二零二六香港公開羽毛球錦標賽 滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500」精英雲集，共吸引來自 30 個國家及地區、多達 456 名頂尖球手報名參賽。港隊今年繼續派出精英上陣，包括李卓耀、吳英倫、伍家朗、楊雅婷、楊霈霖、禹智睿、謝影雪等。屆時世界好手齊聚香港，除廣大本地球迷外，大批來自海外與內地的羽毛球愛好者亦將專程來港觀賽應援，進一步帶動本地體育旅遊風氣。

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