猴痘｜34歲男離港與他人「高風險性接觸」 生殖器官現皮疹

衞生署衞生防護中心表示正調查一宗猴痘輸入個案，涉及一名34歲男子，他於11月9日起出現發燒、疲倦和手臂出現皮疹，其後皮疹蔓延至身體多處地方，包括生殖器官、腹部及胸部。他於11日到伊利沙伯醫院急症室求診，獲安排留院接受隔離治療，目前情況穩定。他的臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。

根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾於離港期間與其他男子有高風險性接觸。中心正繼續就個案進行流行病學調查，亦會將個案通報世界衞生組織。自2022年起至今，本港共錄得120宗猴痘個案，當中94宗為本地個案，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，8月至今錄得的27宗個案中，所有患者報稱在潛伏期內曾進行高風險性行為，包括與陌生男士或多名伴侶發生性行為、在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，大部分病人未曾接種猴痘疫苗。

8月至今錄得的本地個案中，患者較常使用個別交友應用程式尋找陌生男性性伴侶。部分患者確診後，未能與新結識的陌生性伴侶取得聯絡，導致中心無法有效進行接觸者追蹤及實施相應防控措施。有見及此，中心已加強於社交媒體平台的猴痘防控宣傳，並透過相關交友應用程式營運商，定期向所有香港用戶推送有關預防猴痘和推廣疫苗接種的資訊。