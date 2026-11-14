銳眼計劃11.16起加入人臉識別　周一鳴：對良好市民而言是保障

警方「銳眼計劃」自2024年推出，在罪案黑點和人流密集的公共地方安裝閉路電視。下周一(11月16日)起會加入人臉識別功能。
警務處處長周一鳴指引入人臉識別功能，對良好市民而言是保障，對嘗試作奸犯科的人則是監控，強調無論用甚麼方法犯案，警方都有能力將其拘捕。
BIGBANG演唱會昨晚起在啟德主場館上演，周一鳴指在啟德附近有一連串行動，打擊跨境白牌車。昨晚行動無拘捕任何人士，但拖走了一架懷疑涉及改裝的七人車。至於警方在過去兩周，拘捕了12名白牌車司機。
最近有中學被揭發有校園欺凌的問題，周一鳴指年輕人干犯刑事罪行被捕人數上升，按年上升約25%，最多是涉及傷人及嚴重毆打，絕大部分是在衝動情況下發生，並非有組織甚至預謀的暴力案件。他強調十分關注校園暴力事件，會繼續透過學校聯絡主任，與不同學校保持溝通。
政府聯合特遣隊上周五起啟用圍標舉報熱線182000，周一鳴表示已接獲接近100個來電，部分涉及查詢，亦有人致電提供資料，他認為現象令人鼓舞。
強調需依法舉辦公眾活動
至於最近有教會擬舉辦宏福苑悼念活動，指受警方查詢，亦有居民指被「重點關注」。周一鳴指一直以來，警方都有責任向主辦單位了解擬舉辦的公眾活動，最終是否舉辦活動需向主辦單位了解。他強調大原則是依法，警方會因應實際情況適當地處理。至於指有居民覺得受到警方關注，周一鳴不評論事件。