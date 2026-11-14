銳眼計劃11.16起加入人臉識別　周一鳴：對良好市民而言是保障

警方「銳眼計劃」自2024年推出，在罪案黑點和人流密集的公共地方安裝閉路電視。下周一(11月16日)起會加入人臉識別功能。

警務處處長周一鳴指引入人臉識別功能，對良好市民而言是保障，對嘗試作奸犯科的人則是監控，強調無論用甚麼方法犯案，警方都有能力將其拘捕。

BIGBANG演唱會昨晚起在啟德主場館上演，周一鳴指在啟德附近有一連串行動，打擊跨境白牌車。昨晚行動無拘捕任何人士，但拖走了一架懷疑涉及改裝的七人車。至於警方在過去兩周，拘捕了12名白牌車司機。