雪花酥店nebu被指拖糧，勞工處關注事件，積金局則指懷疑有關公司無在近期個別月份繳交強積金供款及附加費，正積極跟進事件。公司承認近期因內部財務及行政安排出現延誤，導致部分員工的薪酬及強積金供款未能如期處理，現正分批處理付款安排。

nebu向傳媒解釋內部需時核實相關資料及處理付款安排，承認部分員工的薪酬及強積金供款未能如期處理，就事件致歉。公司指管理層高度重視事件，已即時調配資源跟進。目前，公司正分批處理相關付款安排，亦正與強積金受託人及積金局跟進供款事宜。公司澄清目前整體業務維持正常，旗下所有門市及銷售點均如常運作。