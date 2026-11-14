雪花酥店nebu被指拖糧　積金局指公司拖欠強積金供款

雪花酥店nebu被指拖糧

雪花酥店nebu被指拖糧，勞工處關注事件，積金局則指懷疑有關公司無在近期個別月份繳交強積金供款及附加費，正積極跟進事件。 有「nebu」員工自上月起在社交平台Threads發文，指公司多次拖糧，人力資源部解釋公司內部出現問題，暫時無法支薪。至於多名負責人則無回覆、不接聽電話，事主形容：「好似成間公司準備走佬咁，個個接駁我去留言信箱」。

勞工處指關注有關機構的情況，呼籲僱員如被拖欠工資或僱傭權益，應盡快到勞工處勞資關係科提供資料，處方會提供適切協助。 積金局表示「nebu」無為約30名員工繳交去年5月至今年7月約26萬元的強積金供款及附加費，經積金局介入後，該公司已補交欠款。積金局亦懷疑「nebu」未有就近期個別月份繳交強積金供款及附加費，要求「nebu」立刻補交欠款，否則會入稟法庭，為受影響員工提出民事申索。 積金局最近接獲個別僱員投訴，懷疑該公司未有準時為其僱員登記參加強積金計劃及作出供款。積金局已成功追討部分欠款，現正就其餘投訴與上述調查一併跟進，以保障僱員的強積金權益。

在全港開設5間分店 「nebu」主打售賣手工糖果，包括雪花酥、鳥結糖等。根據「nebu」的網站，在全港開設5間分店，分別位於旺角雅蘭中心、九龍灣德福廣場、屯門市廣場、 沙田新城市廣場及荃灣海之戀商場。