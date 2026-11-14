成人展取消　江玉歡：香港如訓導主任　經常取消活動一定位列第一

立法會前議員江玉歡發文評論事件，指：「幾十個AV女優搭飛機到港，過門不入。阿歡不認識這批女優，亦原不知道這成人show的存在，但女優過門不入的新聞又幾搶眼球」。江玉歡續指經常有因不可抗力因素臨時取消活動，相信在眾多國際中心中，香港不是唯一，也一定是第一。

深圳近年以夜生活聞名，江玉歡分享昨晚到深圳一間著名的音樂酒館實地考察，酒館不設最低消費，江玉歡和朋友叫了汽水和兩個小食，只需不足100元。江玉歡觀察酒館座無虛席，歌手穿得火熱。望著性感的歌手和在場投入的觀眾，她覺得國內的夜生活比香港精彩得多。她直言香港像「訓導主任」，深圳卻像「活潑青年」。香港的活動在別人眼中是循規蹈矩，最重要不要犯錯，所以活動愈來愈「大路」，欠奉新意。

提醒盧寵茂切勿到訪類似埸所

江玉歡建議官員多到類似的場所開眼界，不過她提醒醫務衞生局局長盧寵茂切勿到訪，因場內有人吸食傳統香煙和電子煙，推動無煙城市的他見狀一定失望。