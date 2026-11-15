維港泳2026｜深圳泳客落水後首遇賽事腰斬　形容海面風浪大：確實挺難游

維港渡海泳今日早上舉行，惟賽事期間海面水流突然轉急，大會為安全起見取消最後一組「優悠組」第四組賽事，已下水的泳手須折返上岸，部分泳手更未能下水。中國香港游泳總會會長王敏超表示，受影響泳手約有700人，大會將全額退還報名費，並考慮下屆提供特別參賽安排。
有內地泳手對未游畢全程感惋惜
今屆維港泳續設「競賽組」及「優悠組」，參賽者由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游往終點尖沙咀星光大道，全程約一公里。然而至早上近10時，大會突然宣布腰斬最後一組「優悠組」第四組賽事，大批已落水泳手須中途折返，亦有泳手尚未下水便無緣作賽。
來自深圳的陳小姐表示，她是第四組第一批於早上9時出發的泳手，剛游出起步線僅數十米，便聽見工作人員吹哨示意折返。她形容當時海面風浪頗大，「浪打過來的時候，確實挺難游的。」其後她與同批泳手登上浮台等候，獲通知賽事取消後隨即上岸，大會亦安排旅遊巴接載眾人離開。陳小姐直言賽事中籤難度極高，過往亦未曾遇過賽事腰斬，感到相當可惜，希望大會能考慮為受影響泳手作出特別安排，例如直接保留下屆參賽名額，不用重新抽籤。
同屬第四組、專程從廣西來港參賽的童小姐，在游出約100米後亦被要求原路折返。她對未能游畢全程大感惋惜：「非常遺憾沒有完成，沒有自己游過來，第四組就中斷取消了。」她直言，明年將看情況決定是否再來香港參賽。
早出發泳手順利完賽讚水質勝預期
至於較早出發的組別則順利完賽。參加「優悠組」的65歲周先生指出，比賽期間海浪較大，浮標位置亦較難精準判斷，落水後須一邊游一邊摸索方向，對體力及應變能力均是一大考驗，幸好最終順利抵達終點。他透露自己退休後重拾游泳習慣，為備戰今次賽事更特地到泳池及沙灘練水；他笑言有了明確目標後，日常生活更有動力，豐富了退休生活，未來亦會維持游泳習慣以保持身心健康。
另一名專程從台灣赴港參與「優悠組」的劉小姐大讚，維港水質比想像中乾淨舒適。她透露，賽事中最難忘是以「水中視角」仰望維港兩岸，體驗與陸地截然不同的視覺；她又笑言，若未來要挑戰「競賽組」，須先回台灣加強訓練再作打算。