維港泳2026｜深圳泳客落水後首遇賽事腰斬　形容海面風浪大：確實挺難游

有內地泳手對未游畢全程感惋惜

今屆維港泳續設「競賽組」及「優悠組」，參賽者由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游往終點尖沙咀星光大道，全程約一公里。然而至早上近10時，大會突然宣布腰斬最後一組「優悠組」第四組賽事，大批已落水泳手須中途折返，亦有泳手尚未下水便無緣作賽。

來自深圳的陳小姐表示，她是第四組第一批於早上9時出發的泳手，剛游出起步線僅數十米，便聽見工作人員吹哨示意折返。她形容當時海面風浪頗大，「浪打過來的時候，確實挺難游的。」其後她與同批泳手登上浮台等候，獲通知賽事取消後隨即上岸，大會亦安排旅遊巴接載眾人離開。陳小姐直言賽事中籤難度極高，過往亦未曾遇過賽事腰斬，感到相當可惜，希望大會能考慮為受影響泳手作出特別安排，例如直接保留下屆參賽名額，不用重新抽籤。