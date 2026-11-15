樂齡科技融入院舍復康　跨專業外展助長者重拾活動及自理能力

11月15日是長者日，隨著本港人口持續高齡化，如何協助院舍長者維持身體機能及生活質素，成為安老服務的重要課題。由社會福利署資助的「安老院舍外展專業服務隊」（MOSTE），去年為全港約5萬名居於安老院舍的長者提供跨專業支援。營辦機構之一香港聖公會福利協會表示，院友經評估後接受個人化復康訓練，並配合樂齡科技器材，肌力、平衡力及自理能力均可得到改善。 MOSTE自2023年2月起恆常化，服務涵蓋全港私營、合約及自負盈虧安老院舍。全港劃分為8個服務區域，由非政府機構成立地區跨專業團隊，成員包括社工、物理治療師、職業治療師及言語治療師，免費為院友提供評估、復康訓練、社交活動及定期覆檢，並向院舍職員和照顧者提供諮詢及培訓。

負責觀塘、黃大仙及西貢區服務的香港聖公會福利協會服務總監戴鷺穎表示，團隊收到院舍轉介後，會先由治療師到院進行基礎評估，再按長者的健康狀況、生活需要和個人意願訂立目標，安排一對一或小組訓練。院舍職員亦會獲教授相關技巧，把復康元素融入日常照顧，確保訓練不只局限於治療時段。 不同專業各有分工。物理治療師會評估長者的移動能力、肌力、平衡力、關節活動幅度及跌倒風險；職業治療師則處理認知、自理能力及行為問題；言語治療師負責吞嚥、口肌和溝通訓練，並提供飲食質地建議；社工則透過活動、義工配對和資源轉介，維繫院友與家屬及社區的連結。

八旬院友腳部肌力提升三成 現年80歲的李婆婆，患有柏金遜症，2023年底起入住牛頭角一間私營院舍。由於婆婆曾經在家中跌倒，院舍將李婆婆個案轉介外展專業服務隊。經評估發現，婆婆的腳部肌力和自理能力較弱，需要照顧者輔助步行，亦無法獨自去廁所和更衣。經團隊訓練後，李婆婆腳部肌力提升約三成；在身體狀況良好時，可以用助行架自己一人行走；亦可以獨自去廁所和更衣。 香港安老服務協會主席羅維佳認為，外展服務能及早改善長者機能，有助減低跌倒和住院風險，其成本亦較後續醫療開支為低，期望政府因應院舍宿位和服務需求增加資源。

為進一步推動長者鍛煉肌力、平衡力、活力及智力，「銀創基金會」及「香港安老服務協會」將於11月22日舉行全港首屆「銀齡自強‧樂活競賽」。活動初賽已錄得逾600人次完成報名，晉級長者將在決賽同場較量，藉此推廣以人為本的照顧文化，鼓勵院舍長者保持活動能力和生活動力。