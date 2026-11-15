少年警訊周年會操28隊參加 創歷年新高

「少年警訊周年會操2026」今日(15日)在警察學院圓滿舉行。今年有28支隊伍參加，較去年增加8支，參與隊伍數目創歷年新高。會操設有多個團體獎項，包括中、小學組「最佳步操小隊」冠、亞、季軍、「最佳制服儀表小隊」、「最積極投入小隊」及「步操優異獎」。今年全部隊伍均以「正步」經過檢閱台，顯示各隊的步操水平有所提升。警察樂隊少年團在會操前進行表演，而會操期間亦首次加入總部步操隊的「花式步操」表演。

警方表示，少年警訊總部步操隊近年規模持續擴大。今年總部步操隊首次以公開招募形式招收學員，令人數上升一倍至80人。透過恆常訓練及參與各項典禮，隊員的步操技巧及整體表現均顯著提升。總部步操隊今年參加了多個大型典禮，包括五四青年節、七月一日香港特別行政區成立二十九周年，以及十一國慶升旗禮等，學員有機會實踐其練習的成果。

於去年周年會操榮獲「小隊優秀隊員」的15歲少年警訊會員陳逸朗，今年獲挑選為會操指揮員。他於2022年加入少年警訊，其後成為總部步操隊隊員，並於2025年通過「中式步操-指揮員培訓班」選拔，接受指揮刀動作及會操指揮技巧訓練。他曾多次於各項典禮中擔任指揮員，包括今年5月帶領38名隊員在「深圳少年警營2026年度會操大賽」中表演花式步操。他表示，擔任會操指揮員除了要熟悉會操流程、口令外，亦要「眼觀四面，耳聽八方」，時刻掌握現場情況，靈活應對突發狀況，步操技巧則講求精准到位。當中軍姿動作紮實要靠持之以恆的訓練，才能在會操中展現精湛技巧與專業風範。而他亦剛於10月晉升為少年警訊深資領袖，他期望以自身經歷勉勵其他學員，只要持之以恆、努力不懈，便能實現目標。

小學組「全場最優秀隊員」得獎者王芷萱就讀於樂華天主教小學六年級。她於2024年加入少年警訊，在經過兩年訓練後獲選為學校小隊指揮員，協助教導新隊員步操技巧，將所學傳承下去。而是次獲獎是對她刻苦練習的成果予以肯定。中學組方面，則由就讀高主教書院中五的林劻毅奪得。他加入少年警訊已有五年，自小對步操及升旗抱有濃厚興趣，並積極參與相關訓練。他表示，從訓練中體會到，步操不僅講求個人動作準確，更重視團隊默契與協作，唯有隊員彼此配合，才能展現整齊一致的步伐。