AI時代告別背誦標準答案 運算思維教育藉編程啟發學生解難

人工智能(AI)時代，學生未來不僅要記憶知識，更要懂得運用科技分析問題、尋找答案。香港近年積極推動數碼教育，其中「賽馬會運算思維教育」已納入全港小學課程。有學校指，學生透過編程及專題學習，不但提升邏輯分析與協作能力，亦增強學習動機。為進一步建立本地數碼及AI學習的評估基準，香港大學展開為期3年的縱向研究，了解數碼教育對學生運算思維、解難及自主學習能力的培育成效。

賽馬會慈善信託基金自2016年起開展「賽馬會運算思維教育」計劃，提供運算思維架構、教材，以及教學資源與編程工具的一站式平台，透過「玩樂、思考、編程、反思」教學法和多元課堂活動，循序漸進培養學生運算思維，學習將複雜問題拆解成較易處理的小問題逐步解決。參與學校之一的救世軍田家炳學校校長李安迪指，學生由小四開始利用積木式區塊(Blockly)學習基礎運算邏輯，逐步掌握序列、條件判斷等概念；其後再以App Inventor製作手機應用程式，鼓勵學生勇於嘗試與創新。他指，教師在過程中亦由知識傳授者轉變為學習夥伴，引導學生建立自主解難能力。

東華三院鄧肇堅小學STEAM教育統籌主任李潔儀分享，學生將運算思維應用於日常生活；有學生發現小息時籃球場經常排長龍，遂製作小型籃球機供同學使用。從搜集紙皮建造機身，到研究自動偵測入球方法，整個過程由學生分組完成。她稱，這種從生活中發掘問題並動手解決的學習方式，不僅提升學生的溝通協作力，亦增強學習動機。她指，這套模式亦令教師獲益良多。不少小學教師初接觸編程時難免感到陌生，但透過培訓，加上編程工具趨簡單及AI普及，現時只需數分鐘便可製作出互動溫習遊戲，大大降低備課門檻。運算思維亦有助教師更有系統地處理教學及行政工作，面對突發情況時更快分析問題及尋找對策，並融入不同學科教學，促進師生共同成長。

香港大學教育學院早前公布學生能力國際評估計劃(PISA)2025結果，本港學生在科學、數學及閱讀3個核心領域表現均下跌。港大教育學院學習科學與科技講座教授及教育應用資訊科技發展研究中心主任羅陸慧英解釋，現時PISA評估著重評估學生多文本的綜合分析、表達能力及高階思維等。惟隨AI普及，學習不應局限於應試背誦，而應將運算思維及解難能力延伸至不同學科，讓學生靈活運用數碼工具主動解難，同時鞏固閱讀、數學等基礎能力。 開展3年縱向研究 了解學生運算思維發展

為掌握學生學習情況，港大教育學院今年10月展開為期3年的「在數碼世界中學習的縱向研究」。研究延續並本地化PISA評估框架，將原針對15歲學生的評估工具延伸至小四至中三，涵蓋200所學校、約2萬名學生，透過跨年追蹤及對照試驗，分析學生由小學過渡至初中期間，在運算思維及數碼自主學習等方面的發展。羅陸慧英表示，研究並非用作監管學校的「尺」，而是協助教育界掌握學生實際水平及數碼教育成效，並為政府和學校制訂教育政策及教學策略提供參考。