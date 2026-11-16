港珠澳大橋半馬近萬人參賽 跑手讚新鮮具挑戰

本港昨日體壇盛事連場，除維港泳外，中國銀行(香港)港珠澳大橋香港段半馬拉松亦於同日圓滿舉行。今屆賽事踏入第三屆，更首度獲世界田聯升格為最高級別的「白金級道路賽」，成為全港首個及全球第四個白金級半馬，並首次增設10公里組別，吸引近一萬名跑手參加。有跑手指出，賽道有難度，但感覺十分新鮮。大會表示，起跑區空間狹窄是大橋先天限制，因須預留路面作臨時緊急通道。
昨晨5時許，大批跑手已在港珠澳大橋香港連接路熱身。今屆賽事首設的10公里挑戰組於清晨6時15分率先鳴槍起跑，本地男、女子組分別由葉雅傑及陸蕙茵奪魁；半馬挑戰組則於7時15分開始，本地男女最快衝線者分別為張耀樑和羅映潮。賽道途經觀景山隧道及䃟石灣，半馬跑手須跑至靠近粵港分界線前折返至港珠澳大橋香港連接路。
有跑手大讚賽道體驗獨特，既能飽覽宏偉大橋景色，又可近距離觀賞飛機起飛，現場氣氛熱鬧；惟有跑手指出，初段上斜較多，回程時遇上逆風且路面左右略見不平，「跑起來頗為吃力」。
律政司長林定國、教育局長蔡若蓮及港交所行政總裁陳翊庭等政商界人士亦有參與兩公里榮譽盃。林定國大讚天氣與氣氛俱佳，期望香港多辦大型體育盛事以彰顯實力。
楊世模：將檢討會否把起點稍為推前
賽事籌委會主席楊世模表示，今屆賽事出席人數達到90%，完賽率亦相當高，精英和本地跑手的成績十分理想，只有一名參賽者因頭部碰撞需要送院跟進，其餘皆為擦傷或抽筋等，毋須送院。
針對有跑手反映起跑區空間狹窄致出現擠塞，楊世模解釋因大橋先天限制，必須預留路面作臨時緊急通道，承認輪候需時，賽後將與政府部門檢討會否把起點稍為推前。