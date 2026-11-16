港珠澳大橋半馬近萬人參賽 跑手讚新鮮具挑戰

本港昨日體壇盛事連場，除維港泳外，中國銀行(香港)港珠澳大橋香港段半馬拉松亦於同日圓滿舉行。今屆賽事踏入第三屆，更首度獲世界田聯升格為最高級別的「白金級道路賽」，成為全港首個及全球第四個白金級半馬，並首次增設10公里組別，吸引近一萬名跑手參加。有跑手指出，賽道有難度，但感覺十分新鮮。大會表示，起跑區空間狹窄是大橋先天限制，因須預留路面作臨時緊急通道。

昨晨5時許，大批跑手已在港珠澳大橋香港連接路熱身。今屆賽事首設的10公里挑戰組於清晨6時15分率先鳴槍起跑，本地男、女子組分別由葉雅傑及陸蕙茵奪魁；半馬挑戰組則於7時15分開始，本地男女最快衝線者分別為張耀樑和羅映潮。賽道途經觀景山隧道及䃟石灣，半馬跑手須跑至靠近粵港分界線前折返至港珠澳大橋香港連接路。