港本月底首辦國際刑警大會 周一鳴：「銀色通緝令」料通過 助截擊騙款

香港首次承辦的「國際刑警大會」將於本月底舉行。警務處長周一鳴表示，近3年的籌備工作近尾聲，期望大會能夠深化國際間的警務合作。他指，打擊跨國犯罪及跨境電騙是議題之一，而香港本年初已參加國際刑警去年展開的「銀色通緝令」(Silver Notice)先導計劃，針對犯罪得益及非法資金流向向成員國發出通告，包括詐騙款項。周一鳴期望，通告可在大會上通過，屆時能夠用上，更有效截擊騙款。 周一鳴昨出席電視節目時表示，國際刑警大會的籌備工作歷時近3年，已接近尾聲，至今已舉行約10次彩排及演練，有信心會議能夠成功舉行。他指，國際刑警去年展開先導計劃，推出「銀色通緝令」針對非法資金流向，個別國家或地區如檢獲犯罪得益，並通過國際刑警發出「銀色通緝令」，其他國家或地區可預先採取應對措施。周一鳴指，香港警方於本年初亦已加入，期望「銀色通緝令」稍後能在大會上獲通過，更有效幫助截擊騙款。

對於上述舉措是否意味能夠幫助事主截回騙款，周一鳴指，在一些未必能夠即時截查的戶口，會發現一些相關的資金，或有機會追回款項，惟「是一個比較漫長的路」。他表示，警方如接獲涉及詐騙的報案，會利用「24小時止付機制」，在本地銀行協助受害人追討騙款；警方亦與10多個國家及地區合作，推出反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」，如相關騙款流到外地，警方會向當地求助，協助阻截騙款。 近日有緬北詐騙集團被瓦解，周一鳴表示，目前詐騙集團仍然集中在東盟地區，惟亦有部分遷移至中東及非洲等，需要國際跨境協作打擊。

「銳眼」啟人面識別 針對罪案與失蹤人口 另外，警方的「銳眼計劃」今天起啟動人面識別功能。周一鳴指，「銳眼」打擊罪案成效顯著，如9月份錄得全港「零劫案」。對於市民關注私隱問題，他稱，系統設有使用門檻，非想用就用，目前主要針對罪案及與失蹤人口案件。 警方日前宣布，進一步擴大「銳眼」至私人場所，將有4個商場的閉路電視系統接入「銳眼」。他謂，商場的系統接駁過程中，要確保資料不會外洩或被黑客入侵，需設有很強的防火牆，需時逐步推行到更多商場及第三方。他又指，目標是2028年將閉路電視數目增至6萬支，亦會審視成效，再決定會否推展至私人屋苑。