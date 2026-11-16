新世界「1供11」集資249億元 周大福企業夥滙豐星展全面包銷

為優化資本結構、提升流動性及延長債務期限，新世界發展(0017)昨傍晚發通告指，以「1供11」方式進行供股集資，發行最多276.83億股，每股供股價0.9元，較上周五停牌前市價4.87元，折讓近82%，籌集金額最多249億元。被問及為何此時進行供股集資，新世界執行董事兼行政總裁黃少媚昨回應指，在過去一年香港樓市展現出明顯的復甦勢頭，考慮到目前的經濟環境及集團最新的財務狀況，集團認為現時是主動資本重新組合的適當時機，而是次供股配合銀行再融資、貸款續期將有助於加強資本基礎。新世界又指，承諾3年內不再供股，新世界今天復牌。

新世界發展主席兼執行董事鄭家純表示，周大福企業承諾悉數認購其供股配額並提供進一步包銷支持。黃少媚稱是次供股是全面資本重新整合計劃「組合拳」中重要一環，集團會進行全額包銷供股，她又稱了解到有不同潛在投資者接觸控股股東，大股東及兩間獨立包銷商滙豐銀行及星展銀行對今次供股充滿有信心並會進行全面包銷。

大股東承擔包銷 絕非攤薄或剝削小股東

黃少媚強調是次大股東承擔包銷責任，絕對不是為了攤薄或剝削小股東，而是為了保住集團的優質資產，不需要以低價出售資產而損害到股東利益。她又提及供股計劃需要獲得獨立股東批准，並強調希望能夠獲得獨立股東批准及獲授清洗豁免，黃少媚指此次為彈性的供股計劃，獨立股東即使支持，也可以按自身的需要來決定是否供股，或只供一部分，又或者是出售供股權。

對於新世界目前的營運狀況，黃少媚表示在過去一段時間，集團在維持營運穩定同時亦積極進行減債，集團在今個財年就算計及利息、稅項費用之後，在營運上是轉虧為盈，屬3年來以來第一次，反映集團的經營效益有所提升，在增加收入及控制成本方面開始見到成效，業務表現亦見改善。