維港泳120周年風波中完成 優悠組700泳手無緣過海嘆可惜 泳總指水流變急 將全額退款

年度盛事的維港泳今年踏入120周年，賽事昨日吸引約4,000人參加，不少參加者一早到場換裝及熱身備戰。可惜，天有不測之風雲，賽事期間維港水流變急，大會基於安全考量及場地時限，首次決定腰斬「優悠組」最後一組賽事，約700名參賽者受影響。有泳手「落水」游出僅數十米後被要求折返大感惋惜，有泳手更無緣下水。中國香港游泳總會就事件致歉，將向受影響泳手退還全額報名費，並考慮下屆賽事提供優先參加安排。另有順利完成賽事的外地泳手，大讚維港水質不錯，難忘以「水中視角」仰望維港兩岸景觀。

攝：鍾式明

今屆維港泳續設「競賽組」及「優悠組」，參加者由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，橫渡維港游往終點尖沙咀星光大道，全程約一公里。各組別按原定時間陸續落水，其中「優悠組」最後一組(第四組)原定早上9時分批出發，惟大會至約9時40分透過廣播宣布，由於海面水流太急，為安全起見取消該組賽事。有仍未落水的泳手得悉消息後難掩失望，直言參加維港泳多年，賽事前夕緊張得僅睡3小時，今年更有5、6名親友在終點守候支持，未料最終無法成行。但她仍樂觀面對，笑言明年再來過。

深圳泳手指海面風浪大：確實挺難游 來自深圳的陳小姐屬第四組首批出發的泳手，她剛游出起步線僅數十米，便聽見救生人員吹哨示意折返。她與同批泳手登上浮台等待約半小時後，獲通知賽事取消，只能上岸轉乘大會安排的旅遊巴前往終點。陳小姐形容當時海面風浪頗大，「浪打過來的時候，確實挺難游」，對賽事臨門一腳腰斬大感可惜。她直言維港泳中籤難度極高，希望大會能特別安排，如直接保留受影響泳手的下屆參賽名額，豁免重新抽籤。 同屬第四組、專程從廣西來港參賽的童小姐，落水游出約100米後亦被要求折返。她對未能親身游畢全程難掩遺憾，直言「非常遺憾沒有完成，沒有自己游過來(尖沙咀)，第四組就中斷取消了」，並指明年會視乎情況再決定是否來港參賽。

早出發泳手順利完賽 讚水質勝預期 至於較早出發的組別則順利完成賽事。參加「優悠組」的65歲周先生表示，比賽期間海浪較大，水面浮標位置亦較難精準判斷，落水後須一邊游一邊摸索方向，對體力及應變能力均是一大考驗。他透露自己退休後重拾游泳習慣，今次為備戰賽事，時隔30年再到沙灘練水，形容過程豐富了退休生活，未來亦會維持游泳習慣以保持身心健康。 另一名順利抵達終點的劉小姐專程從台灣赴港參與活動。她大讚維港水質較想像中乾淨舒適，「因維港平日有很多船與遊輪經過，第一次來擔心下水會覺得有點臭。」她又指，賽事中最難忘是以「水中視角」仰望維港兩岸建築物，景觀與陸地所見截然不同，感覺非常壯觀；若未來要挑戰「競賽組」，則須先回台灣加強訓練再作打算。

水流變急 有泳手被沖至尖沙咀碼頭 泳總會長王敏超會見傳媒時解釋，賽事期間維港水流變急，部分泳手落水後被水流沖離航道，有人甚至一度被沖至尖沙咀碼頭一帶。鑑於當時海面上仍有許多泳手作賽，而大會須於約上午10時半清場，為確保泳手安全，遂決定取消最後一組賽事，估計約700人受影響。王敏超並就事件致歉，大會將向受影響泳手退還全額報名費，並會考慮若相關人士下屆賽事符合參賽資格及達標，可獲得優先參加的機會，惟具體執行細節仍有待進一步商討。