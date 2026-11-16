逾300中學生參加首屆飛機工程設計比賽　真光女書院以太陽能窗戶及氫燃料電池奪冠

非牟利機構青年成就香港部與飛機工程及維修服務供應商港機集團舉辦了全港首屆《小零件·大未來》比賽，吸引了逾300名中學生參加，當中八支由中三至中六學生組成的入圍隊，以創新意念設計出可持續的飛機，如以氫燃料動力、太陽能發電、模仿鯊魚皮的原理，減少飛行阻力等，最終由真光女書院隊伍奪得冠軍。 該比賽共吸引來自58所學校、逾300名學生參加，參加者均參加了由港機管理層及工程專業人員帶領的創新營，實地參觀港機的基地維修機庫及維修工場，親身了解飛機維修的實際運作，從而了解該行業知識。

在眾多隊伍中，最終大會選出8隊入圍隊伍晉身決賽。入圍隊伍均可接受由HAECO義工為期約一個月的師友指導，並由港機飛機工程師擔任各隊的導師，於技術及項目管理方面提供指導，協助各隊伍製作飛機設計原型。多隊團隊均發揮創意，如以氫燃料動力、太陽能發電、AI模組化維修及零碳貨運等概念融入創作，設計出不同類型的飛機，展現綠色飛行的設計。 真光女書院隊伍「TrueLight Airways」以「Integrated Auxiliary Power System」設計作品奪得冠軍。該綠能解決方案融合了四大創新，包含透明太陽能窗戶、窗邊USB-C充電孔、氫燃料電池以及微型化模組設計。設計可透過窗戶吸收了太陽能，然後可直接在窗邊充電孔供電，還可產生清潔電力，同時可用於調校座位光暗度及空調冷熱。該設計提出以氫燃料電池，直接替換機尾的傳統輔助動力裝置，大幅減少地面作業的燃料排放。

設計構思源自學生的親身體驗，該隊隊員方舜淇說：「降落時空姐會叫你拉起個窗，但太陽會好曬，於是我們想到既然窗戶長期被太陽照射，應該好好利用這天氣能源發電。」另一隊員梁雅琝表示，現時飛機的USB充電，很多時坐了全程機，手機都未充滿，因此利用太陽能充電，可以作為航空公司很好的升級服務。 梁雅琝又透露，自小學時已經對航空業有興趣，夢想是成為機師，她也有修讀航空相關的應用學習課程，而參加今次活動讓她可以參觀維修機庫及工場，學習到很多有用的知識。

亞軍由聖貞德中學隊伍「SJA1」以「蝕而不朽」設計獲得，設計提出應對飛機零件腐蝕老化的解決方案，為飛機起落架艙、貨倉暗腔等高風險區域加裝較先老化的鋅或鎂合金，作為「金屬犧牲層」，利用電化學原理使其優先腐蝕，這樣便有效保護較重要的飛機鋁合金，減緩它腐蝕的速度，讓機身更耐用、也更環保。 隊伍成員蔡其澄表示，在構思方案時，想到中四時所學的化學知識，過程中進行了很多次實驗及人工智能估算，估計這些「金屬犠牲層」可以3年半才換一次，大幅減少金屬浪費。

季軍由喇沙書院隊伍「Verdant Vector」以「Re:Flight」設計獲得，該構思將座椅裝設於可替換的模組上，再穩扣於智能網格地板，讓飛機可以更彈性調整機艙座椅，隨時可轉換成經濟艙、高級艙或混合布局，並結合人工智能預測客流，以應對不同季節的客戶需求。另在機艙頂部設「Re:Serve」送餐機械人，沿天花路軌為乘客遞送飲品及小食，既騰出通道，亦讓機組人員更專注於照顧乘客。 麥晞朗表示，留意到現時很多飛機旅遊淡季時未必坐滿，旺季時又不夠位，機艙布局未必適合每一種不同市場，因此想到以模組方式設計座椅。該隊翻查日本觀光局數據，香港往日本旅客在9月時大約15萬，12月時升到30萬，而有航空公司財務數據亦顯示9月時商務客數量最多。他們估算其設計可將載客量提升10%至15%，每位乘客碳排放量下降9%。

該隊伍成員大多對飛機有濃厚興趣，自小便玩飛機模型，甚至玩模擬飛行。成員陳卓毅形容，這次活動見識到飛行背後是很多工程師的參與，才讓飛機安全飛起來。麥晞朗亦表示，航空業是一個很複雜和有趣的行業，很有挑戰性。 香港飛機工程行政總經理（港機香港營運）許焯彥表示，航空業發展最重要的元素是人才，形容很多年輕人對於航空業有濃厚興趣，希望透過活動讓他們將興趣發展成終身事業，又表示學生的構思讓擔任義工的同事們也深受啟蒙。

港機（香港）行政總裁貝樂明表示：「培育年輕人才對航空業的未來發展至關重要。透過與青年成就香港部合作，我們讓中學生親身接觸飛機工程，並與我們的工程師交流，在他們的指導下將創意化為現實。同學們展現的創意與熱誠令我們深受鼓舞，期望這次經歷能鼓勵更多年輕人投身航空業。」 青年成就香港部行政總裁蔡卓慧表示：「這項計劃不僅讓同學認識飛機工程與維修領域的多元職業發展機會，更希望幫助他們建立了自信、熱忱與創意，開拓屬於自己的成功道路。」