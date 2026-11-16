BIGBANG演唱會｜34歲地盤工賣假飛 內地商人不忿再約交易當場擒賊(更新)

在啟德體育園舉行的BIGBANG演唱會揭發假門票及黃牛票。周日（15日）傍晚6時，兩名男子在啟德體育園交收演唱會門票期間，懷疑門票有問題，場地職員代為報案。人員接報到場，經初步調查，相信姓梁（34歲）男子曾向姓李（55歲）男子出售6張虛假演唱會門票，涉款約1萬元。梁男涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第三隊跟進。據了解，姓李事主向梁男購買門票後，隨即向在場職員確認門票真偽，揭發為虛假演唱會門票。

消息指，受害55歲姓李事主為內地商人，本月初在社交平台看到有人銷售在啟德體育園舉行的BIGBANG演唱會門票帖文，遂聯絡洽購，並由一位朋友與對方收取演唱會門票。周日（15日）傍晚約6時，李的朋友持門票準備進入演唱會場地時，被場地人員指門票已作廢。李獲悉事件懷疑受騙，假裝若無其事再次聯絡帖主，表示即時想再購買更多門票，並相約在啟德體育園啟德零售館外交易，當帖主現身交收時，隨即將其截停報警，警員拘捕報稱任職地盤工人的34歲男帖主，並在其身上搜出6張演唱會門票，經場地工作人員檢查確認全部已經作廢。

另一男賣黃牛票被捕 另外，警方表示昨日亦在啟德體育園一帶展開打擊黃牛票行動，牛頭角分區便衣警員拘捕另一名男子，涉嫌以高於門票面值的價格兜售當晚BIGBANG演唱會兩張門票。主辦方接報後已將涉案門票作廢。