瑪麗醫院新大樓壞𨋢｜林筱魯指監督人員流於口頭警告 促引入新科技全流程監督

瑪麗醫院新臨床大樓多部升降機故障，政府上周公布調查報告。立法會發展事務委員會主席林筱魯今早(16日)在港台節目表示，社會對事件主要有三大關注，首先是實質的技術問題，為何會出現如此嚴重的失誤；其次是政府的制度漏洞，在三重監管之下仍無法有效監督，以致問題到最後一刻才被揭發；第三則是事件已實質影響到公共服務，公眾高度關注政府是否足夠開誠布公。

業界普遍盲信「簽名」

林筱魯指出，從報告可知事件肯定不是設計階段出現錯誤，最核心的紕漏在於施工過程以及驗證驗收環節。現場監督人員在勘察時已多次發現未經授權的打鑿痕跡，但往往流於口頭警告，缺乏跟進到底的決心，而業界普遍存在盲信「簽名」的風氣，認為只要有管工或專業人士簽名，就等同工程「達標」，從而造成嚴重的監管漏洞。未來政府和業界都應改變以上陋習，推行全流程監管。他建議引入新科技手段，例如要求在施工流程中拍攝短片，充分記錄及確認施工過程，並隨時提供抽查，確保工序嚴謹度。