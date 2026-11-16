蔡天鳳碎屍案｜控方問鄺球大湯煲煮甚麼？ 鄺港傑推測「或開大食會，我唔知」(持續更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(16日)踏入第38日審訊，首被告鄺港傑繼續作供，開始接受主控官、資深大狀郭莎樂盤問。

上周五(13日)鄺港智一方指，鄺港傑還押期間曾透過中間人囚友寫給胞弟鄺港智信件，提及案發日蔡找父親鄺球「談判、講數」，兄弟在大尾督停車場落車、鄺球和蔡在車內傾談，之後目睹蔡頭部流血，鄺港傑指「沒留意父親有否武器」。鄺港傑供稱信件的內容屬虛構，指是還押期間與弟弟構思的版本，企圖「夾口供」減輕罪責。 控方指「作故仔」求甩身 主控郭莎樂今日問鄺港傑構思信件的目的，是為了令自己脫罪。鄺港傑指構思過程不足兩年「因為個時細佬喺石壁監獄，我自己喺荔枝角嘅時候諗」、構思主要目的「係for細佬」。郭問他一定有思考有關證據，例如解釋為何會發現其指紋或 DNA，鄺港傑回應「指紋太深奧唔識睇」，自己主要構思由開車到村屋經過。

被質疑不承認有份碎屍 鄺港傑重申「整晚著雨褸水鞋喺廁所」 鄺港傑供稱案發後跟從鄺球指示行事在房間貼上帆布，郭追問下他確認知悉在貼帆布的黑色膠紙上檢獲其指紋，即使沒發現其指紋，「我到上court都會係依家咁嘅版本嘅」。郭再引述鄺港傑知悉在雨褸、水鞋檢獲其DNA，所以他才供稱自己整晚留在廁所，鄺指「我知道同我咁樣講，好似唔係矛盾呀」。郭指鄺港傑只是「編造故事」以符合證據，不希望承認他有參與肢解蔡天鳳，所以稱整晚留在浴室洗刀，鄺港傑否認，重申當時身處廁所，「唔係唔想承認肢解嘅行為」。

認寫信胞弟「夾口供」指鄺球殺蔡 鄺港傑：以為係最少嘅損失 郭又引閉路電視片段顯示，將蔡天鳳搬屍時鄺港傑表現自然放鬆，鄺港傑解釋「強裝鎮定」。郭指鄺港傑知道要解釋蔡電話去向，才稱丢棄在大埔超級城，鄺港傑反駁「我上庭作嘅供係正確嘅真相，你啲證據係真確嘅當然match我嘅真相啦」。 對於鄺港傑在信中版本曾指控鄺球殺蔡，他回應郭提問時同意鄺球從未殺害蔡天鳳，鄺球當時亦不在車上，自己原打算與鄺港智配合後在庭上作供，對此反駁「唔關法庭事」，因還押時間漫長「要為我自己嘅case去思考」。他承認虛構案情「當然係有愚蠢嘅諗法」，指控鄺球殺人時「為左呢個家庭囉，以為咁樣係最少嘅損失」。

三周前再寫信予鄺港智 指將更改作證內容 鄺港傑早前供稱將構思版本告知律師後，被罵「非常愚蠢、幫唔到任何人」，郭質疑當時律師的意思是否其「編造版本不可行」，鄺港傑不同意，強調自己是「畀律師鬧醒」。郭莎樂質疑鄺港傑不在意真相如何，作假口供只為脫罪，鄺港傑稱：「事實上我講事實，人哋覺得係大話，咁就係人地嘅事 」 此外，鄺港傑提及約三周前、即案件開審之後，他再度寫信予鄺港智，向對方稱自己已改變主意，不會指控父親殺人，而是指控他殺害蔡天鳳，「叫佢（鄺港智）講真相，大話係唔work㗎」。

郭莎樂引述龍尾村鄰居證供，指曾聽到電鋸聲及聞到煮食氣味，事前見窗戶均被密封，認為鄺港傑其實於蔡遇害前已把帆布貼好，鄺港傑不同意。 郭指鄺港傑謊稱全家人要外遊兩個月，圖逼令司機阿信自行離職，鄺反問「可唔可以講仔細係邊個大話？我驚有陷阱」。控方指出根據蔡丈夫譚方駿作供，蔡天鳳不欲在聘請新司機前解僱阿信，認為是鄺港傑欲趕走司機，令他獨自接載蔡天鳳，鄺表示「唔同意」。郭續指由鄺球向業主租屋稱兒子將由澳洲歸來，鄺港傑同意。

不知道鄺球買碎肉機 「只見到銀色機器」 郭指鄺球逾60歲獨自一人搬入空置村屋，他有否覺得父親要買的物件很奇怪？鄺港傑指沒有，因父親跟他說要想維修門口圍欄。控方再問及涉案大湯煲，由警員捧起展示，問鄺港傑湯煲有 14乘14吋，「異常地大」在一般家居很少用到，問有否想過父親用來煲甚麼？鄺港傑指暗中得知父親有情婦，「咁我唔知佢有咩打算，（唔知係咪）打算開大食會呢，我唔知」，又指自己到達上海街時鄺球已購入「一咋嘢」，他沒有仔細詢問每一項用途，父親稱部分物品是自用、部分是替朋友買，他亦沒有過問太多。郭莎樂追問鄺球是否自稱替朋友購買絞肉機？鄺港傑指他當時不知道是碎肉機，「只見到一個銀色機器」。

控方引述廚具店員作供，指鄺球曾問及有否碎骨機，鄺港傑指沒聽過有關對話；店員供稱鄺港傑曾表示希望看碎骨機，鄺港傑否認。至於店員稱他曾查詢碎骨機價錢，他反指店員記錯。店員又曾指曾告知鄺球碎骨機要3萬多元，所以鄺港傑表示昂貴，郭莎樂認為鄺港傑當時知道正查詢的是碎骨機。鄺否認，強調「只知呢啲嘢好貴」。 案件編號：HCCC198/2025