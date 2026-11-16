領袖雲集香港 商建造業轉型 迎基建新機遇

國際基建項目領導峰會11月20日舉行 聚焦北都、創新、人才及城市韌性議題

在近年全球基建投資持續增長及數碼轉型的浪潮下，如何推動創新與培育人才，以提升項目管理效能，成為業界的核心議題。第二屆國際基建項目領導峰會（2nd International Infrastructure and Projects Leaders Summit, IIPLS）將於2026年11月20日在香港會議展覽中心舉行，匯聚世界各地的基建領袖、政府官員、企業高層、專業學會及學術界代表，分享國際視野及實務經驗，探討全球基建及大型項目管理的未來發展方向。

峰會由發展局主辦，以「灼見賦能 擘畫藍圖」為主題，是國際基建卓越周2026（InfraEX Week 2026 ）的旗艦活動。行政長官李家超將主持開幕典禮並致辭。峰會嘉賓和講者包括香港、內地、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、卡塔爾、英國、喀麥隆和新加坡等代表。