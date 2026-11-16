領袖雲集香港 商建造業轉型 迎基建新機遇

國際基建項目領導峰會11月20日舉行 聚焦北都、創新、人才及城市韌性議題
在近年全球基建投資持續增長及數碼轉型的浪潮下，如何推動創新與培育人才，以提升項目管理效能，成為業界的核心議題。第二屆國際基建項目領導峰會（2nd International Infrastructure and Projects Leaders Summit, IIPLS）將於2026年11月20日在香港會議展覽中心舉行，匯聚世界各地的基建領袖、政府官員、企業高層、專業學會及學術界代表，分享國際視野及實務經驗，探討全球基建及大型項目管理的未來發展方向。
峰會由發展局主辦，以「灼見賦能 擘畫藍圖」為主題，是國際基建卓越周2026（InfraEX Week 2026 ）的旗艦活動。行政長官李家超將主持開幕典禮並致辭。峰會嘉賓和講者包括香港、內地、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、卡塔爾、英國、喀麥隆和新加坡等代表。
香港作為國際基建中心，近年大力推動建造業創新發展，並積極加強與內地及國際市場交流合作。峰會將討論北部都會區發展帶來的機遇，展示香港與內地先進建造科技應用，助力本地及內地優勢建築產業「走出去」。
放眼全球，基建發展早已超越傳統工程建設。面對城市化、人口結構轉變、氣候變化及科技革新等挑戰，各地政府及業界均積極探索更高效、更智慧及更具韌性的項目管理模式，並培育新一代專業人才，促進跨地區協作，以提升競爭力及推動可持續發展。峰會亦將探討相關課題。
第二屆國際基建項目領導峰會（2nd IIPLS）
日期：2026年11月20日（星期五）
地點：香港會議展覽中心會議廳
現場出席名額已滿，歡迎登記以線上方式參與