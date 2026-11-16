APEC｜李家超明日赴深圳出席會議及活動　與其他經濟體領導人雙邊會談

行政長官李家超明日(17日)啓程前往深圳，出席亞太經合組織領導人非正式會議及相關活動。商務及經濟發展局局長丘應樺和行政長官辦公室主任葉文娟亦會陪同出席。

今年是亞太經合組織「中國年」，是國家第三次擔任東道主。會議以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，聚焦「開放、創新、合作」三大優先合作領域。李家超將於周四(19日)出席亞太經合組織領導人非正式會議，並將出席明日及後日舉行的亞太經合組織工商領導人峰會，包括專題研討和開幕式。期間，李家超將出席為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並與其他經濟體領導人舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見，深化合作。