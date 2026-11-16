尋人｜馬鞍山耀安邨84歲老翁張錦安離家失蹤 家人報警

警方今日（11月16日）呼籲市民提供一名在馬鞍山失蹤老翁的消息。84歲老翁張錦安昨日（11月15日）上午離開其位於馬鞍山耀安邨的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。他身高約1.62米，體重約54公斤，瘦身材，方面型，黃皮膚及蓄短灰髮。他最後露面時身穿深藍色短袖上衣、深灰色長褲、黑色鞋，以及攜有一個黑色斜孭袋。