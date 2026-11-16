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出版：2026-Nov-16 14:14
更新：2026-Nov-16 14:14

尋人｜馬鞍山耀安邨84歲老翁張錦安離家失蹤 家人報警

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84歲老翁張錦安離開馬鞍山耀安邨後失蹤。（政府新聞處圖片）

警方今日（11月16日）呼籲市民提供一名在馬鞍山失蹤老翁的消息。84歲老翁張錦安昨日（11月15日）上午離開其位於馬鞍山耀安邨的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。他身高約1.62米，體重約54公斤，瘦身材，方面型，黃皮膚及蓄短灰髮。他最後露面時身穿深藍色短袖上衣、深灰色長褲、黑色鞋，以及攜有一個黑色斜孭袋。

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警方呼籲提供消息

警方呼籲市民如任何人有該失蹤老翁的消息或曾見過他，請致電3661 1176或電郵至[email protected]與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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