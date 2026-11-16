都會大學約5000人資料外洩　包括GPA成績等

都會大學約5,000人的資料外洩，包括姓名、電話、GPA成績等。 暗網有售都會大學學生的個人資料，聲稱可提供的資料包括姓名、身分證號碼、電話、地址、GPA成績等。都會大學確認本月4日發現一宗資訊保安事故，翌日已發電郵通知全校教職員和學生。都大初步調查顯示，可能受影響人士約5,000人，涉及資料包括姓名、出生日期、電話號碼、地址、電郵地址，以及曾繳交學費的日期和金額，但不涉及銀行戶口號碼。

提醒教職員及學生重設帳戶密碼 都大得悉事件後，已即時啟動緊急應變機制，包括關閉相關系統的功能，以防止系統進一步受攻擊，並進行徹底調查及維護。大學已聘請獨立第三方資訊保安顧問協助全面檢視，評估影響及風險，以確保系統安全。校方已提醒所有教職員及學生盡快重設大學帳戶密碼，提防可疑通訊及釣魚攻擊。都大已向警方備案，及通報個人資料私隱專員公署。都大強烈譴責任何未經授權人士試圖非法進入大學系統的行為，並聲稱可出售非法盗取的資料。

資訊科技榮譽會長方保僑指，現階段的首要任務，是透過系統日誌追蹤入侵路徑、盡快修補相關保安漏洞，並準確核實外洩的資料類別，例如是否涉及身份證明文件號碼、聯絡方式或系統登入憑證等。而各大專院校持有大量師生及校友的敏感資料，必須定期進行滲透測試、加強權限管理及資料加密，以提升整體網絡防禦韌性。