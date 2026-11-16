楊何蓓茵稱照顧家庭假不包括照顧寵物　毋須證明因相信不會濫用

政府將推出照顧家庭假，多名議員在立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上歡迎相關措施。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，相信人員不會濫用，會在符合特定照顧家庭需要情況下，才會申請放這一類假，當局在設計申請及批核程序時會盡量簡化，並提供足夠彈性。若管方對同事有信心，則不會要求對方交證明，但如有懷疑亦可以要求。
選委界議員林琳關注，如果部門覺得有需要時可提供甚麼類型文件。楊何蓓茵說，例如家人的到診紙或一些單據等，都可以向部門提交。如果部門認為有需要，亦會預早向人員提出要求對方提交。
勞聯議員林振昇詢問當局審批申請時的準則。楊何蓓茵說，照顧家庭假是因應人員的家庭需要，如果自己有突發事，例如上班中途壞車等就不能因此申請。她又說知道不少人會視寵物為家庭成員，但照顧寵物不能成為申請照顧家庭假的理由。
民建聯議員葉傲冬提出，可能同時有幾名人員一同申請，當局會否有清晰指引如何安排，例如先到先得，以免影響政府服務。楊何蓓茵說，現時亦有可能出現幾名人員一同申請假期，只是並非用這類假期，處理方法可以是調動其他人員暫時處理其工作，不擔心屆時部門會應付不到。
工程界議員卜國明關注新措施會否考慮推向全港。楊何蓓茵表示希望政府做良好僱主的模範帶頭後，其他行業都可響應，但明白各個行業情況不同，做法未必能一樣。當局希望把照顧好家庭需要的信息帶出去，讓更多僱主留意。