楊何蓓茵稱照顧家庭假不包括照顧寵物，毋須證明因相信不會濫用。(資料圖片)

政府將推出照顧家庭假，多名議員在立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上歡迎相關措施。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，相信人員不會濫用，會在符合特定照顧家庭需要情況下，才會申請放這一類假，當局在設計申請及批核程序時會盡量簡化，並提供足夠彈性。若管方對同事有信心，則不會要求對方交證明，但如有懷疑亦可以要求。

選委界議員林琳關注，如果部門覺得有需要時可提供甚麼類型文件。楊何蓓茵說，例如家人的到診紙或一些單據等，都可以向部門提交。如果部門認為有需要，亦會預早向人員提出要求對方提交。