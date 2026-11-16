男副校涉私家車非禮女學生　事主供稱暈車閉眼感遭捏胸

一名男副校長涉在私家車上非禮一名女學生，他否認一項猥褻侵犯罪，案件今日(16日)於東區裁判法院開審。女學生供稱與被告到太平山頂散心時，被告曾摸她的頭和面部，回家途中遭被告觸碰左胸。辯方質疑駕駛期間手勢難以觸碰事主左胸，而事主為何沒有留意右胸同樣被觸碰等。 被告葉文祖(52歲)，被控於2026年3月26日在香港一輛私家車內猥褻侵犯女子X。承認事實指，事主X案發時17歲，為某中學的中六學生，而被告是該校副校長，任教中國歷史。X 1月底開始溫習假期以備戰DSE，當日下午被告駕駛私家車與X離開學校前往山頂，期間曾在灣仔用膳，晚上8時許送X回家。被告於今年4月被捕。

被告 邀請 到山頂散心 事主X在屏風後作供，指自1月底至案發當日她幾乎每日返校溫習，在該段時間被告多次邀請X見面用膳，約有10次，當中曾有其他人在場，亦曾與被告單獨見面。案發當日下午2時半她在校務處溫習，當時身穿短袖運動服及長袖外套。期間被告以Whatsapp邀請X到山頂散心，隨後被告駕車、X坐在副駕駛座，兩人前往太平山頂。 在車程途中和在山頂，被告均曾用左手摸X的頭頂和面部各一下。同日下午5時半兩人到灣仔用膳，之後被告再送X回家，期間被告同樣用左手摸X的頭頂和面部各一下。X因少許暈車，故閉上眼及抱臂，她之後感覺到被告用左手觸碰左胸約3秒，當中曾輕捏胸部約1秒。X形容當時不舒服及反感，大腦一片空白及迷惘。

辯方其後引述X的書面口供，指被告當時以左手摸其左胸，質疑被告當時正在駕車，如何以左手摸X的左胸，以及X閉上眼後如何看到有關動作，X回應自己曾睜開眼看被告在做甚麼。辯方問X是否同意被告以左手觸碰時，可能會摸到右胸。X稱不確定，亦不記得右胸有否被碰到，因為當時主要關注左胸的動作幅度較大而沒有留意。 案件編號：ESCC1528/2026