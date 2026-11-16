熱門搜尋:
黃仁勳 蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
本地
出版：2026-Nov-16 17:23
更新：2026-Nov-16 17:23

男副校涉私家車非禮女學生　事主供稱暈車閉眼感遭捏胸

分享：
男副校涉私家車非禮女學生，事主供稱暈車閉眼感遭捏胸。(資料圖片)

男副校涉私家車非禮女學生，事主供稱暈車閉眼感遭捏胸。(資料圖片)

一名男副校長涉在私家車上非禮一名女學生，他否認一項猥褻侵犯罪，案件今日(16)於東區裁判法院開審。女學生供稱與被告到太平山頂散心時，被告曾摸她的頭和面部，回家途中遭被告觸碰左胸。辯方質疑駕駛期間手勢難以觸碰事主左胸，而事主為何沒有留意右胸同樣被觸碰等。

被告葉文祖(52)，被控於2026326日在香港一輛私家車內猥褻侵犯女子X。承認事實指，事主X案發時17歲，為某中學的中六學生，而被告是該校副校長，任教中國歷史。X 1月底開始溫習假期以備戰DSE，當日下午被告駕駛私家車與X離開學校前往山頂，期間曾在灣仔用膳，晚上8時許送X回家。被告於今年4月被捕。

被告邀請到山頂散心

事主X在屏風後作供，指自1月底至案發當日她幾乎每日返校溫習，在該段時間被告多次邀請X見面用膳，約有10次，當中曾有其他人在場，亦曾與被告單獨見面。案發當日下午2時半她在校務處溫習，當時身穿短袖運動服及長袖外套。期間被告以Whatsapp邀請X到山頂散心，隨後被告駕車、X坐在副駕駛座，兩人前往太平山頂。

在車程途中和在山頂，被告均曾用左手摸X的頭頂和面部各一下。同日下午5時半兩人到灣仔用膳，之後被告再送X回家，期間被告同樣用左手摸X的頭頂和面部各一下。X因少許暈車，故閉上眼及抱臂，她之後感覺到被告用左手觸碰左胸約3秒，當中曾輕捏胸部約1秒。X形容當時不舒服及反感，大腦一片空白及迷惘。

辯方其後引述X的書面口供，指被告當時以左手摸其左胸，質疑被告當時正在駕車，如何以左手摸X的左胸，以及X閉上眼後如何看到有關動作，X回應自己曾睜開眼看被告在做甚麼。辯方問X是否同意被告以左手觸碰時，可能會摸到右胸。X稱不確定，亦不記得右胸有否被碰到，因為當時主要關注左胸的動作幅度較大而沒有留意。

案件編號：ESCC1528/2026

為性暴力受害人提供的協助｜ 為性暴力受害人提供的協助｜社會福利署、警務處、醫院管理局 為性暴力受害人提供的協助｜芷若園、風雨蘭 為性暴力受害人提供的協助｜如果你懷疑自己遭受性暴力，社工可以陪伴及為你安排以下協助

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務