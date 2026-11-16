葵廣米芝蓮前主廚燒賣店排長龍　涉無牌經營被食環署檢控

葵涌廣場一間由米芝蓮餐廳前主廚主理的燒賣店，最近新開張，即引來排隊人龍。不過，食環署就店舖無牌經營發出告票及罰款，店主解釋是由於地台比原本高度高出約半厘米，因而不符合標準。
老闆輝哥向傳媒證實獲食環署就無牌經營發出告票及罰款。他解釋在店舖開業前，有食環署人員到場視察，發現地台比原本高度高出約半厘米，懷疑不符合標準。隨後署方找來相關部門評估，導致食物製造廠牌照的審批程序延誤。他估計上一手在地台鋪設了廚房磚，令地台高出一級左右。老闆預計數日內會有評估結果，如不符標準，他會按要求整改地台，並在部門要求停業時全力配合。
10元6粒手工燒賣
據傳媒報道老闆輝哥從事飲食業30多年，曾服務米芝蓮食府。最近在葵廣開設「手工燒賣粉果專門店」，售賣多款10元6粒的手工墨汁燒賣、蟹籽燒賣等，旋即引來排隊人潮，更需出動保安員出動拉起圍帶維持秩序。
正申請食物製造廠牌照
食環署發言人回覆《am730》查詢指，本月截至本周一共接獲3宗相關投訴，署方派員巡查該店舖後發現其涉嫌無牌經營食物業，已即時向負責人提出檢控。發言人又說，根據紀錄該處所正申請食物製造廠牌照，署方會繼續密切留意有關處所的情況，如發現違規行為持續會採取進一步檢控行動。
根據《食物業規例》，任何人無牌經營食物業即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁半年，另加每日罰款900元。