葵廣米芝蓮前主廚燒賣店排長龍　涉無牌經營被食環署檢控

葵涌廣場一間由米芝蓮餐廳前主廚主理的燒賣店，最近新開張，即引來排隊人龍。不過，食環署就店舖無牌經營發出告票及罰款，店主解釋是由於地台比原本高度高出約半厘米，因而不符合標準。

老闆輝哥向傳媒證實獲食環署就無牌經營發出告票及罰款。他解釋在店舖開業前，有食環署人員到場視察，發現地台比原本高度高出約半厘米，懷疑不符合標準。隨後署方找來相關部門評估，導致食物製造廠牌照的審批程序延誤。他估計上一手在地台鋪設了廚房磚，令地台高出一級左右。老闆預計數日內會有評估結果，如不符標準，他會按要求整改地台，並在部門要求停業時全力配合。