社福機構引入Q版機械人陪長者聊天　「友智寶」走入社區表演推廣具身智能

「具身智能」技術近年發展迅速，惟對不少市民而言，機械人與日常生活仍存在一段距離。為拉近科技與社區的聯繫，有社福機構引入由本地大學研發的Q版陪伴機械人，透過日常問候與互動遊戲，為獨居長者排解孤單；當局亦推出「機器人走入社區」試驗計劃，免費借出人形機器人「友智寶」予地區團體表演及講解科技知識。此外，新一輪「友智識」計劃於明年1月展開，創新科技及工業局長孫東表示，計劃將進一步擴大服務規模，覆蓋鄉郊及離島等更多地區，預計可惠及超過40萬人次。

為了幫助長者融入數碼生活，政府於2024年推出「友智識」計劃，透過推行機構設立服務支援點，為老友記提供技術支援和基礎數碼培訓。其中新家園協會於其社區中心引入由香港理工大學研發的Q版陪伴機械人，提供貼心陪伴功能。該機械人內置廣東話日常語音，能以「食咗飯未」、「今日有冇做運動」等生活化對答與長者聊天；同時具備個人化錄音功能，可預設於每天特定時間自動播放提示，例如提醒長者按時吃藥。此外，機械人更設有遊戲功能，融入香港本地獨特景點與節日資訊，助長者消磨時間及動腦筋。

新家園協會活動幹事張珺淳指出，引入機械人的契機源於前線員工留意到不少長者渴望有人陪伴。她坦言，中心職員平日雖能為長者解答智能手機及科技疑難，惟難以做到全天候貼身陪伴；陪伴機械人正好填補這方面的空隙，當長者感到沉悶或希望找人傾訴時，機械人能透過簡單互動紓解其孤獨感。

除了陪伴長者的機械人，政府亦推出「機器人走入社區」試驗計劃，向地區團體免費借出名為「友智寶」的人形機器人。該款機器人不僅能在社區活動中表演跳舞及功夫，更可化身「科普大使」向公眾分享科技知識，讓市民近距離接觸，加深對「具身智能」的認識。該試驗計劃將於今年12月開始，為期半年，首輪申請將於周五(20日)截止，每間機構限申請借用一部機器人於一場活動中亮相。