恒基地產50周年展覽登陸The Henderson，Central Yards模型首度亮相。

為配合50周年及全新品牌理念推出，恒基地產由即日起至明年2月28日，特別於The Henderson 3樓大堂舉辦「恒基地產50周年展覽」，展示中環海濱全新旗艦項目Central Yards，以及多個標誌性項目的建築模型與簡介，帶領公眾走入恒基地產的建築世界，並了解Central Yards如何呼應集團「築建世代 Building Tomorrow’s Legacy」的品牌理念，展現集團對中環海濱未來發展的願景。

展覽亮點之一，是首度公開亮相的中環海濱全新旗艦項目Central Yards 1:100大型建築模型。模型長約7.5米，細緻呈現項目的規劃、建築形態及多層次綠化空間，並以藝術化手法勾勒周邊建築及城市景觀，讓公眾率先一睹這個大型旗艦項目的未來面貌，了解項目的設計理念與建築特色，以及如何為中環發展揭開嶄新篇章。 展覽亦同時展出獲「國際房地產大獎」評為「世界最佳物業」的超甲級商業地標The Henderson，以及另外14個橫跨不同年代的代表性商業與住宅項目之建築模型，當中包括建於70年代、設有四層相連頂層複式府邸及泳池的豪華住宅惠苑等。