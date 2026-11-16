啟德飛步跑2027明年2.21開跑 　名額增至4,500個　首設3公里九龍城學界盃

德體育園不僅是本港規模最大的綜合體育及娛樂地標，亦成為長跑愛好者的新熱點。「啟德飛步跑2027」賽事即日起接受報名，活動繼續以啟德體育園作為主場，設3公里及10公里組別，更首度增設「3公里九龍城學界盃」。大會表示，參與名額由約3,900人增至4,500人，並提早至二月舉行避暑；又指正積極探索現場賽道的可能性。

由飛越啟德與九龍城民政事務處合辦、啟德體育園協辦， AXA安盛呈獻的「啟德飛步跑2027」將於2027年2月21日開跑。活動設3公里及10公里組別，兩組別再分挑戰組及繽紛組；3公里繽紛組更可選擇獨自參與或與一位家人或朋友結伴同行。首度增設「3公里九龍城學界盃」，則讓師生攜手競逐個人及團體獎項。