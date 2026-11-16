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出版：2026-Nov-16 19:48
更新：2026-Nov-16 19:48

啟德飛步跑2027明年2.21開跑 　名額增至4,500個　首設3公里九龍城學界盃

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啟德飛步跑2027明年2.21開跑 　名額增至4,500個　首設3公里九龍城學界盃 (蘇文傑攝)

德體育園不僅是本港規模最大的綜合體育及娛樂地標，亦成為長跑愛好者的新熱點。「啟德飛步跑2027」賽事即日起接受報名，活動繼續以啟德體育園作為主場，設3公里及10公里組別，更首度增設「3公里九龍城學界盃」。大會表示，參與名額由約3,900人增至4,500人，並提早至二月舉行避暑；又指正積極探索現場賽道的可能性。

由飛越啟德與九龍城民政事務處合辦、啟德體育園協辦， AXA安盛呈獻的「啟德飛步跑2027」將於2027年2月21日開跑。活動設3公里及10公里組別，兩組別再分挑戰組及繽紛組；3公里繽紛組更可選擇獨自參與或與一位家人或朋友結伴同行。首度增設「3公里九龍城學界盃」，則讓師生攜手競逐個人及團體獎項。

今屆賽道沿用去年路線，10公里賽由啟德青年運動場起步，途經啟德海濱及承豐道公園，跑手可一次過飽覽維港與跑道區避風塘兩種獨特海景。路線亦串連體育園多項標誌性設施，包括以「東方之珠」為設計概念的啟德主場館、貫穿多個場館的700米啟德體育大道，以及舉辦嘉年華的東營。

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提早二月舉行避暑  

大會表示，鑑於去年三月氣溫較熱，大會決定將今屆賽事提早一個月於二月舉行，冀在涼爽天氣下提升跑手體驗；同時強調4,500個名額仍屬舒適範圍，沿線亦會聯同醫療輔助隊設置至少6個急救點保障安全。至於未來會否增設更長距離賽事，主辦方表示正積極探索，惟須待啟德醫院等區內基建落成後，才具備條件延長賽道。

三鐵父子檔齊響應  分享備戰貼士

賽事吸引多位運動員響應，其中香港女子長跑好手屈旨盈提醒，參賽者須注意防曬及補水，建議3公里跑手平日應先適應連續跑15至20分鐘，10公里跑手則宜每週維持兩次恆常訓練。本港三項鐵人名將黃家灝亦將與兒子黃俊謙「父子檔」上陣，他分享培育子女運動習慣的心得，強調切忌強迫以免令孩子生厭，並須重視運動後的恢復以防受傷。

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