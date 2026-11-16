東瀛遊有客戶資料遭未經授權查閱　涉身份證、旅行證件號碼

旅行社東瀛遊有客戶個人資料在未經授權情況下被查閱，包括身份證號碼、旅行證件號碼等，但不涉及任何信用卡資料，東瀛遊已就事件向警方及個人資料私隱專員公署報告。

無證據顯示個人資料被不當使用

東瀛遊發出自願公告稱，第三方技術服務供應商上周偵測到可疑網絡活動，調查發現有一名未經授權人士訪問了服務供應商的後台管理系統。初步調查結果顯示，可能涉及的個人資料包括姓名、電話號碼、電郵地址、身份證號碼、旅行證件號碼及出生日期，連同若干出行資料，但相信不涉及任何信用卡資料，亦無證據顯示任何個人資料已遭不當使用，受影響人數仍在調查。