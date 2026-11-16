東瀛遊有客戶資料遭未經授權查閱　涉身份證、旅行證件號碼

旅行社東瀛遊有客戶個人資料在未經授權情況下被查閱，包括身份證號碼、旅行證件號碼等，但不涉及任何信用卡資料，東瀛遊已就事件向警方及個人資料私隱專員公署報告。
無證據顯示個人資料被不當使用
東瀛遊發出自願公告稱，第三方技術服務供應商上周偵測到可疑網絡活動，調查發現有一名未經授權人士訪問了服務供應商的後台管理系統。初步調查結果顯示，可能涉及的個人資料包括姓名、電話號碼、電郵地址、身份證號碼、旅行證件號碼及出生日期，連同若干出行資料，但相信不涉及任何信用卡資料，亦無證據顯示任何個人資料已遭不當使用，受影響人數仍在調查。
東瀛遊表示，已即時加強安全管控、系統監控，現時有關系統已恢復正常運作，並將會適時通知受影響客戶。東瀛遊指，將檢討及加強其資訊科技基礎設施、內部控制及對第三方服務供應商的監督，進一步保障數據安全。
方保僑：同類情況愈趨普遍
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，今次事件關鍵並非自身網站直接被攻破，而是透過第三方技術服務供應商的後台管理系統，令客戶資料在未經授權的情況下被查閱。他表示，這類情況近年愈來愈普遍，原因是很多企業均將客戶系統外判，但資料可以外判，責任卻不能外判，公眾亦難以接受以一句「是供應商的問題」作為交代，又稱今次已知可能被查閱的個人資料組合，已足以讓不法分子進行針對性詐騙，如假扮旅行社通知旅客更改行程或補繳費用。
方保僑認為，企業目前最需要的並非只發出公告，而是主動通知可能受影響客戶，清楚說明防騙方法，同時要求供應商交代後台系統被入侵的原因及堵塞漏洞的措施，長遠更須重新檢視所有第三方合作的安全要求，並減少不必要的個人資料儲存，避免每次事後才作出補救。