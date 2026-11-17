香港上周二錄得今年入秋以來最低氣溫，低見攝氏17.5度，但近日氣溫再度回升至最高26至27度。天文台預料，一道冷鋒將於明日稍後橫過華南沿岸，屆時北風增強並有幾陣雨，氣溫由日間約27度逐步降至21度。周五市區最低氣溫或降至15度，打鼓嶺或僅11至12度。

本港市區昨日最高氣溫仍達27.2度，部分地區更錄得28至29度高溫，其中上水達29度，屯門及流浮山錄得28.9度，元朗公園錄得28.8度，跑馬地及黃竹坑亦超過28度。天氣偏暖，市民在戶外快步而行已會出汗，甚至有人仍手持便攜風扇降溫。