香港上周二錄得今年入秋以來最低氣溫，低見攝氏17.5度，但近日氣溫再度回升至最高26至27度。天文台預料，一道冷鋒將於明日稍後橫過華南沿岸，屆時北風增強並有幾陣雨，氣溫由日間約27度逐步降至21度。周五市區最低氣溫或降至15度，打鼓嶺或僅11至12度。
本港市區昨日最高氣溫仍達27.2度，部分地區更錄得28至29度高溫，其中上水達29度，屯門及流浮山錄得28.9度，元朗公園錄得28.8度，跑馬地及黃竹坑亦超過28度。天氣偏暖，市民在戶外快步而行已會出汗，甚至有人仍手持便攜風扇降溫。
天文台指，一股偏東氣流繼續影響廣東沿岸，區內早晚較為潮濕，相對濕度65至90%，預計今日日間部分時間有陽光，最高氣溫約27度。隨著一道冷鋒於明日稍後橫過華南沿岸，北風將逐漸增強，並為該區帶來幾陣雨，氣溫顯著下降，預料市區氣溫由日間約27度，至晚上降至約21度。
市區降至15度
受隨後的強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，本周後期廣東地區普遍清涼，內陸地區早晚寒冷。預料星期五及星期六市區最低氣溫降至15至16度，新界部分地區可跌至13至14度，其中打鼓嶺或低見11度。
天氣時冷時熱，市民更易患上流感，應適當加衣，但避免穿得過分臃腫，妨礙血液循環。適度運動，以暖和身體。慢性疾病患者在天氣驟降時須注意身體狀況，如有不適，應盡早求醫。