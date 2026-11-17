澳門行政長官岑浩輝發表任內第3份施政報告。他宣布，明年繼續向合資格的澳門永久性居民發放1萬元。此外，自明年起調整多項鼓勵生育措施，包括引入階梯式措施，首名嬰兒3歲前每年可獲1.8萬元津貼，第2名和第3名嬰兒分別每年可獲2.7萬元和3.6萬元。
岑浩輝昨發表施政報告時宣布，繼續實施現金分享，向每名合資格永久性居民發放每人10,000元，非永久性居民每人6,000元。此外，多項惠民措施亦會延續，包括700元醫療券、敬老金每年1萬元、養老金每月3,900元，以及向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶額外注資7,000元。
另外，澳門居民參加內地醫保制度津貼計劃，範圍擴展至內地所有省、自治區及直轄市，補貼上限維持1,000元。
澳門政府亦調整多項鼓勵生育措施，育兒津貼引入階梯式措施。首名嬰兒至3歲前每年獲得1.8萬元津貼，第二名嬰兒每年2.7萬元，第三名嬰兒每年3.6萬元。出生津貼加碼至8,000元，合資格的配偶雙方可同時領取。
適用家庭的惠民措施中，政府亦加大對托兒家庭的支持。同時有3名或以上孩童的家庭，適托幼兒都可以免除基本托兒月費；1孩家庭可獲每月500元補助，2孩家庭每月800元。此外，合資格的僱主，亦可依法向已支付產假報酬的本地僱員，申領最高相當於僱員20日基本報酬的補貼。
澳門政府自2008年由時任行政長官何厚鏵因應金融海嘯首推澳門現金分享計劃，至今日2027年施政報告宣布繼續後，此政策已連續推行第20年。