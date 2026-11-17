澳門行政長官岑浩輝發表任內第3份施政報告。他宣布，明年繼續向合資格的澳門永久性居民發放1萬元。此外，自明年起調整多項鼓勵生育措施，包括引入階梯式措施，首名嬰兒3歲前每年可獲1.8萬元津貼，第2名和第3名嬰兒分別每年可獲2.7萬元和3.6萬元。

岑浩輝昨發表施政報告時宣布，繼續實施現金分享，向每名合資格永久性居民發放每人10,000元，非永久性居民每人6,000元。此外，多項惠民措施亦會延續，包括700元醫療券、敬老金每年1萬元、養老金每月3,900元，以及向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶額外注資7,000元。