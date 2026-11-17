啟德體育園不僅是本港規模最大的綜合體育及娛樂地標，近年亦成為舉辦大型跑步賽事的重要場地。「啟德飛步跑2027」將於明年2月舉行，賽事即日起接受報名，活動繼續以啟德體育園附近一帶作為主場，設3公里及10公里組別，更首度增設「3公里九龍城學界盃」。大會表示，參與名額由約3,900人增至4,500人，並提早至2月舉行，讓跑手在較清涼天氣下作賽；又指正研究增設更長距離賽事的可行性。

由飛越啟德與九龍城民政事務處合辦、啟德體育園協辦，AXA安盛呈獻的「啟德飛步跑2027」將於2027年2月21日開跑。活動設3公里及10公里組別，兩組別再分挑戰組及繽紛組；3公里繽紛組更可選擇獨自參與或與一位家人或朋友結伴同行。首度增設「3公里九龍城學界盃」，則讓師生攜手競逐個人及團體獎項。