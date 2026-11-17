蔡天鳳碎屍案昨在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續作供，指打算與胞弟「夾口供」指控父親鄺球殺死蔡，主要是幫助胞弟，以為可對家庭的損失減至最小。控方關注涉案湯煲「異常地大」，鄺稱不知父親添置用途，推測或用作開大食會，又不同意在蔡受傷或死亡後仍駕車到龍尾村是預先安排好。 蔡天鳳前大伯鄺港傑上周供稱，曾在獄中寫信給胞弟、即蔡的前夫鄺港智，但在庭上指信件內容屬虛構，當時只想與胞弟夾口供。他昨開始接受主控官、資深大律師郭莎樂盤問時解釋，指控鄺球殺死蔡天鳳主要是幫助胞弟，以為這樣對家庭損失最小，現認為做法非常愚蠢。

對父購買工具不感奇怪 郭莎樂追問鄺港傑稱，信件首頁提到蔡遇害前，他已應父親要求掛帆布，但他在庭上供稱是蔡遇害後才由他掛上帆布。鄺強調，自己在庭上的供詞才屬實，又不同意龍尾村鄰居供稱案發前數日單位已被帆布封窗。郭莎樂再引述鄺知悉在雨褸、水鞋檢獲其DNA，所以他才供稱自己整晚留在洗手間，認為說法是不想承認自己有份碎屍；鄺否認，表示事實上的確穿著雨褸和水鞋全晚留在洗手間。 之後郭莎樂盤問有關購物情況，問到鄺當時對父親購買的工具有否感到奇怪，他供稱「唔奇怪」，因為鄺球曾稱想維修門口圍欄。郭莎樂又問到涉案湯煲體積14乘14吋「異常地大」，鄺回應「睇下你平時點樣煮嘢啦」，又說父親表面上自住，但暗地裡知道他有情婦，故不知父親買湯煲有何打算，「會唔會打算喺度開大食會呢」，強調沒有就父親購置的物品過問太多。郭莎樂追問鄺球是否自稱替朋友買絞肉機，鄺稱當時只知道該工具是一部銀色的機器。對於刀具店閉路電視影到他曾做出切東西手勢，他解釋「相信都係講緊圍欄啲嘢」，並強調自己沒有買刀。

控方質疑後座爭執為何不停車 就案發當日七人車內情況，鄺最初供稱在村屋門口得知蔡已死亡，隨後澄清指行車期間已知，因為蔡沒有出聲、胞弟哭泣。他又補充，感到椅背被撞擊、聽到蔡聲線微弱及胞弟在蔡身上是「同時間發生」的事。郭莎樂質疑正常應該會停車阻止乘客爭執打架，鄺指當時並不正常，形容為「有生以來最恐怖情況」，而事後刪除致電鄺球求助的通話紀錄是想保護家人。 郭莎樂質疑，鄺港傑在蔡受傷或死亡後仍繼續駕車到龍尾村是預先安排好；鄺不同意，又否認鄺球車上準備好疊好的膠箱，解釋只是湊巧，「因為嗰期佢搬緊嘢」，亦否認膠箱原本打算用作轉移蔡的屍體。