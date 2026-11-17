am專訪｜為香港IP經濟把脈 冀突破人才瓶頸 羚邦趙小燕：經營IP無捷徑 要抓住IP的DNA

近年香港積極推動IP經濟，各類大型展覽與商業活動都會融入IP元素，不少本地創意品牌紛紛推出各類IP周邊產品；而特區政府亦提出發明專利優先審查、開辦香港知識產權學院等措施，以協助行業發展。被業界喻為「IP女王」的趙小燕指，香港IP經濟於疫情後發展蓬勃，惟行業的從業規模仍有限，未來需要更多專業人才投入，以及政府在稅務優惠、融資支持及人才培訓等方面持續配合下，才能把現時的行業整合成真正具規模的產業。她又指，人工智能技術為行業帶來變化，不只令動畫製作時間大幅減少，更出現一些完全原創的AI作品，或有潛力發展成「AI IP」。

文：李朗僑 攝影：周令知

羚邦集團(Medialink)創辦人兼主席趙小燕早於38年前已創立公司，專注媒體內容發行及品牌授權(IP Management)。深耕多年，她先後代理《Pokémon》、《咒術迴戰》、《排球少年》、《鋼之煉金術師》及《流星花園》等超過700多種膾炙人口的媒體及影視IP。談及香港IP(知識產權)經濟發展，趙小燕指，過去社會普遍將知識產權簡單理解為法律範疇的事務，她回想2019年帶領公司以「IP管理公司」概念於主板上市時，憶述「記者還在問我甚麼是IP？」；而政府亦僅將IP相關數據分散歸類於「專業服務」等項目，未有獨立成項，反映過去社會對IP產業的認知嚴重不足。

趙小燕認為，社會對IP認知的轉變，緣於國家在「十四五」至「十五五」規劃中明確將香港定位為「區域知識產權貿易中心」，隨後當局亦逐步將IP相關數據獨立統計，讓整個產業規模更趨清晰；加上疫情後香港力推盛事經濟，以及《LABUBU》的爆紅，使香港IP經濟發展更趨蓬勃。

經營IP核心在於「抓緊DNA與共鳴」 對於愈來愈多本港品牌推出角色盲盒及周邊，趙小燕視為正面趨勢，代表企業明白利用IP觸及年輕客群的重要性。不過她強調，長青IP絕非一夜暴紅，而是靠時間累積與創新推廣，「我們做《排球少年》，從漫畫到動畫再到電影歷時多年；推廣《灌籃高手》時則採用叮叮車(電車)做宣傳。這些都不是靠錢堆出來的，而是源於對IP的深度理解與持續經營。」 趙小燕強調，從免費電視時代，到收費電視、衛星電視、串流平台，再到現在的AI短劇與短片，科技不斷改變內容的傳遞方式，但管理IP的核心從來沒有變，「抓住IP的DNA/核心價值」，好好傳遞品牌背後的故事；而現今年輕消費者的模式亦已轉變，必須產生參與感與情感連結才願意消費，「由自己主導，要感覺到個角色跟自己有連結。」

人才與融資配套成發展關鍵 儘管知識產權在香港經濟中的角色日益重要，趙小燕坦言，現時整個行業的從業規模仍然有限，而要繼續發展，人才是最大瓶頸，而知識產權署與職業訓練局合作籌備的「知識產權學院」(IP Academy)預計在第四季正式落地，如當局再提供融資、稅務優惠等專業支持，「香港的IP經濟絕對可以走得更遠、更成功。」 談及人工智能(AI)衝擊，趙小燕認為AI生成內容關鍵在於訓練數據來源是否合法。她又指，AI確實能將原本需時兩年的卡通製作期大幅縮短，如經評核沒有侵權，則可能能成為全新的「AI IP」，而羚邦的併購部門亦會評估合規格、具潛力的AI動畫項目。

核心精神「3P」 2027年續辦「CON-CON」 展望未來，羚邦由港人一手打造的Mega Event「CON-CON」(大型IP潮流文化盛會)已預定於2027年5月重臨，其延伸活動「CON-CON THE MIX」亦以快閃店形式進駐商場並將拓展至大灣區。趙小燕總結指，羚邦三十多年來的核心精神為「Passion(熱誠)、Persistent(堅持)、Partnership(合作)」，唯有熱愛內容並將粉絲放在首位，才能在IP產業長遠走下去。