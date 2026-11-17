香港網絡安全事故協調中心今年首10個月處理的事故。選委界立法會議員吳傑莊在港台節目表示，生產力促進局轄下接近900名員工中，僅有25名網絡安全專家，其中一半駐守網絡安全事故協調中心，協助企業堵塞網絡安全漏洞，防止黑客入侵。他認為，可能要調撥更多人手，支援業界提高網絡安全意識，否則會令市民受騙機會增加。

外界質疑《私隱條例》如「無牙老虎」

吳傑莊指出，網絡安全系統日新月異，系統一直更新之餘，黑客亦會有新的技術。對中型企業來說，不會投放很多成本在網絡安全，常將「守尾門」的網絡安全置放在較次位置，不少系統已使用8至10年，容易造成資料外洩。外界質疑目前的個人資料私隱條例有如「無牙老虎」，沒有懲罰過任何人士，他認為如果網絡安全事故涉及某個客戶數量，就要在指定時間通報，同時要有罰則，令企業投放更多成本在網絡安全，政府方面則可提供技術及金錢支援，減少事故發生。