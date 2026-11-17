衞生署9月收到兩宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示事件，其中一宗涉及45歲女病人在一間私家醫院進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，雙側卵巢被錯誤切除。病人情況穩定。沒有證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反實務守則適用的要求導致今次事件。據了解，涉事的是中大醫院。 另一宗涉及27歲女病人，在日間醫療中心被誤認為另一名病人，而接受了洗牙治療。病人情況穩定。衞生署表示收到通報後隨即跟進，並要求有關私營醫療機構於4星期內提交調查報告。衞生署已接獲所有醫院及日間醫療中心提交的調查報告，並已完成所有事件的調查。有關私營醫療機構已採取改善措施。衞生署會繼續監察各醫療機構實施措施的情況。

中大醫院回覆《am730》查詢表示就一名病人在該院進行全子宮及雙側輸卵管切除術期間所發生的事件表示高度關注，已按「醫療風險警示事件」規定向衞生署呈報，已向病人及其家屬致歉及解釋事件，並提供適切的醫療跟進及支援，病人術後情況穩定。院方又說，已就事件進行全面檢討，並會因應檢討結果落實適當跟進及改善措施。 中大醫院及後發聲明再次回應事件，指該名45歲女病人在接受腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，雙側卵巢被錯誤切除，對此深表痛心及遺憾，再次對病人及其家屬致以最深切的慰問與誠摯歉意，並向公眾致歉。

該名女病人早前求診，經診斷後懷疑子宮內膜病變，9月12日進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術，手術同意書及原定手術計劃均列明保留雙側卵巢。手術開始前，手術團隊已按既定程序完成相關核對，並確認原定手術項目。手術標本取出後，護士在核對標本期間發現，雙側卵巢已包括在手術標本內，並即時通知醫生，指情況與原定保留雙側卵巢的手術計劃不符。 嚴肅跟進醫生個人責任將處分 病人情況穩定 事發後，院方已第一時間向病人及家屬坦誠交代情況並致歉，同時嚴格按照《私營醫療機構條例》的規定，於24小時內向衞生署呈報，並成立根源分析委員會進行全面徹查。調查結果顯示，該醫生在手術期間因高度專注於處理當下的臨床步驟，出現短暫的認知盲點，未能貫徹執行原定保留卵巢的手術方案。

該醫生承認錯誤，向該名女病人及其家人衷心致歉及解釋事件。院方重申嚴肅跟進該名醫生的個人責任，並會根據人事條例對該醫生作出處分。病人情況穩定，繼續接受適切的醫療跟進及支援。中大醫院已就事件進行全面檢討，並因應檢討結果落實適當跟進及改善措施，包括在手術進行期間，設置清晰視覺提示，協助整個手術團隊執行手術程序，嚴防同類事件發生。中大醫院將繼續全力配合衞生署的跟進工作，以最謙卑及負責任的態度持續優化臨床管治水平。