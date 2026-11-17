郭莎樂續問及蔡天鳳遇害當刻情況，展示地圖圈出多個位置，指鄺港傑駕駛期間有不少位置可以停車協助蔡天鳳或阻止鄺港智施襲，七人車下午約3時04分抵達大尾篤停車場，距離他認為蔡遇襲過了19分鐘，指他當時有充分時間冷靜。鄺港傑質疑「真係咩？真係10幾分鐘就會震驚完晒咩？」指其他人可在短時間冷靜下來，惟「我本人唔係」。至於當時沒有與鄺港智對話，鄺港傑解釋當時思緒非常混亂，「我仲驚緊，後面兩個都屋企人....如果一個已經走咗嘅話，另一個未走㗎，我唔知點做先可以保護到佢」。控方指鄺港傑抵達停車場後，鄺球登車查看蔡是否已身亡，惟鄺港傑沒有向父親對話，「我交曬俾佢（鄺球），佢係我當刻嘅依賴」，指自己案發前生活悠哉游哉「無大生活壓力」，因此難以處理突發事情。

郭再指鄺港傑沒有問父親蔡是否生還，因為當時計劃是由胞弟殺蔡，三父子在停車場會合是為由父親評估情況確保蔡身亡，已預備好到村屋處理蔡的屍體，鄺港傑均不同意。控方又提及，鄺港傑與鄺港智在信中曾指兄弟在停車場下車，鄺港傑反駁「我講緊真話，你講返虛構」，強調自己「宣咗誓之後就講真話」。郭指出父子3人於停車場會合時完全沒交談，說法完全不可信。鄺港傑回應，「冇可能？嗰事實就係咁樣，咪發生咗囉」。郭再指其說法「不可能、不合理、難以置信」，鄺回應「件事本身就難以置信，所以你難以置信係啱嘅」。

控方另關注，鄺港智在停車場沒下車的是他全身沾滿蔡血跡，鄺港傑不同意，又稱沒有目睹鄺港智使用武器攻擊蔡頭部，重申「冇見到任何人毆打人」。控方引法醫供詞指蔡頭骨穿孔及骨折，疑遭受7下襲擊，傷勢與錘仔吻合。鄺港傑回應「我唔知嗰傷勢係咪由細佬造成，我淨係形容我睇到嘅嘢，我冇話睇到毆打」 ，被問及蔡傷勢如何造成時，他指「我唔知就講唔知，我睇唔到就講睇唔到」。

指鄺港智更衣因「喊到崩潰成身汗」

控方質疑，鄺港智衣服上理應會沾滿蔡天鳳的血跡，鄺港傑回應「我會同意你呢個可能性，但係我見唔到就見唔到㗎啦」，指鄺港智案發後的20至30分鐘期間「喊到崩潰，成身汗啊，眼淚咁」，因此才會換衣物，強調看不到血跡。